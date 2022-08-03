محمد اسماعيل - القاهرة - قد يعرضك لمرض قاتل.. احذر الجلوس بطريقة خاطئة أثناء التبرز

كتب – سيد متولي

يشير سرطان الأمعاء إلى السرطان الذي يبدأ في الأمعاء الغليظة اعتمادًا على مكانه، يمكن تسميته بسرطان القولون أو المستقيم.

معظم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بهذا المرض فوق سن الستين، وهذا السرطان بالذات أصبح شائعًا بشكل متزايد في الدول الغربية.

عوامل خطر الإصابة بالسرطان واسعة النطاق، لقد وجدت العديد من الدراسات أن الإمساك المزمن هو عامل خطر رئيسي لسرطان الأمعاء، هناك أيضًا دليل على أن عادات المرحاض السيئة أو غير المناسبة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى هذا السرطان، من المرجح أن يسبب الجلوس لتفريغ الأمعاء الإمساك وسرطان الأمعاء أكثر من القرفصاء، وفقا لموقع timesofindia.

- كيف يكون وضع القرفصاء أفضل

القرفصاء هو وضع طبيعي للتغوط لأنه يسمح للجاذبية بالقيام بمعظم العمل.

عند القرفصاء، يضغط الوزن الطبيعي على الوعاء، لذلك تقل الحاجة إلى إجهادك، يسمح القرفصاء للصمام اللفائفي - الصمام بين الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة - بإغلاق نفسه بشكل طبيعي، علاوة على ذلك، فإن العانة، وهي العضلة المتصلة بعظم العانة، قادرة على الاسترخاء بشكل أفضل عند القرفصاء، كل هذا يسمح بحركة أمعاء أسهل، دون بذل الكثير من الجهد.

- ماذا يحدث عندما تجلس

الجلوس على مقعد المرحاض في الواقع يمنع الصمام اللفائفي من الانغلاق بشكل صحيح، هذا يجعل من الصعب عليك تحقيق ضغط الأمعاء الداخلي المناسب لتمرير البراز بنجاح.

عند الجلوس على المرحاض، تظل عضلات قاع الحوض المستخدمة للحفاظ على السيطرة على المثانة والأمعاء مقيدة، عندما لا ترتخي عضلة العانة، فأنت تجهد ضدها للتغوط أثناء الجلوس.

- أسباب أخرى لسرطان الأمعاء

السبب الدقيق لسرطان الأمعاء غير معروف، ولكن هناك عددًا من الأشياء التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة به، أحد هذه العوامل هو عمرك، يبلغ عمر حوالي 9 من كل 10 أشخاص مصابين بسرطان الأمعاء 60 عامًا أو أكثر.

عامل خطر آخر هو الأطعمة التي تتناولها، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء أو المصنعة وقليل الألياف إلى زيادة مخاطر إصابتك.

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء، الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يظلون غير نشطين بدنيًا.

شرب الكحوليات والتدخين يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

يمكن أن يعرضك التاريخ العائلي للإصابة بسرطان الأمعاء لخطر أكبر للإصابة بالمرض.

- كيفية الوقاية من سرطان الأمعاء

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن لديك أمعاء صحية لتجنب الإصابة بالإمساك.

اتبع نظام غذائي صحي مع وجبات مطبوخة في المنزل، وتجنب الوجبات السريعة الغنية بالدهون والأطعمة المصنعة.

أدخل الفواكه والخضروات الغنية بالألياف في نظامك الغذائي اليومي، جنبًا إلى جنب مع شرب الكثير من الماء كل يوم.

يمكن أن يساعد تناول الفاكهة مثل الكيوي في تسهيل حركة الأمعاء المنتظمة.

قد تساعد التمارين المنتظمة أيضًا في تحفيز وقت عبور القناة الهضمية.

في بعض الدراسات السابقة، وجد الباحثون دليلاً على أن العدائين لديهم عدد أقل من الأورام مقارنةً بغير العدائين.

- أعراض سرطان الأمعاء

عندما يتطور سرطان الأمعاء، فإن التغيرات في حركات الأمعاء هي واحدة من أولى الأعراض التي يلاحظها المريض.

يعاني أكثر من 90 بالمائة من مرضى سرطان الأمعاء من تغيرات في حركات الأمعاء، يمكن أن تشمل التغييرات المستمرة في عادات الأمعاء التبرز في كثير من الأحيان، وقد يصبح برازك أيضًا أكثر سيلانًا.

قد يكون الألم المستمر في أسفل البطن أو الانتفاخ أو الانزعاج الذي يحدث دائمًا بسبب الأكل علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء.

قد يكون هذا مصحوبًا بفقدان الشهية أو فقدان الوزن بشكل كبير غير مقصود.

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