"إيمي تاتو هتقدم برنامج".. قصة تريند أثار جدلا واسعا: "أنا مش كوافيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

سادت حالة من الجدل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صاحبها غضب وسخرية كثيرين، بعد إعلان إحدى القنوات الفضائية تقديم برنامج تلفزيوني لـ"إيمي تاتو" التي اشتهرت بأنها خبيرة تجميل، وأثارت جدلاً من قبل بسبب فيديوهاتها.

ومن المقرر أن تخوض إيمي تاتو تجربة التقديم التليفزيوني خلال برنامج "ضي القمر"، المقرر أن يناقش كل ما يخص المرأة وجمالها.

وتصدر اسم إيمي تاتو اهتمامات رواد مواقع التواصل بعد الإعلان عن البرنامج، وعبّر كثيرون عن استيائهم لهذه الخطوة، ولعل من بين التعليقات: "إيه مؤهلاتها علشان تطلع للجمهور تقدم برنامج، وقال آخر: "تاتو من صالون التجميل لكرسي المذيع".

وعلّقت ثالث ساخرة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. إيمي تاتو بقت مذيعة قد الدنيا ولا عزاء للدراسة".

وعادة ما تتصدر "إيمي تاتو" صاحبة صالون تجميل "التريند" وتثير جدلا واسعا بمقاطع فيديو تتحدث فيها بطريقة ملفتة عن تفاصيل من حياتها وعملها، حتى أصبح عدد من الفنانين يقلدونها، فضلا عن أن الفنانة بسنت شوقي ذكرت في تصريحات سابقة أنها تتمنى تقديم شخصيتها في عمل.

"الإيد الساندة أحسن من الساجدة"

هذه الجملة التي كانت ترددها إيمي في فيديوهاتها التي تقدمها كانت أحد أسباب شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم تداولها على نطاق واسع بعدها، وتعرضت بسببها لانتقادات وهجوم لاذع واتهامات بتحريف الآيات القرآنية والأحاديث، غير إنها نفت ذلك في أحد الفيديوهات، خاصة أن الواقعة كانت خلال مساعدتها لسيدة مريضة لا يمكنها فك عقدات خصلات شعرها.

الفيديوهات من صالون تجميل



وعادة ما تظهر إيمي تاتو من صالون التجميل الخاص بها أو من منزلها، وسرعان ما تحولت إلى مشاهير "السوشيال ميديا" التي تقدم نصائح خاصة بالتجميل وطرق رسم التاتو والمايكروبليدنج، بسبب طريقتها التي يعتبرها البعض غريبة وجريئة.

تطل إيمي على متابعيها بمكياج صارخ وألوان ثقيلة وصريحة، وبشعر أصفر بين الكيرلي والغجري، فضلا عن رسمات التاتو بمختلف مناطق جسدها.



أنا مش كوافيرة



ترفض إيمي إطلاق مصطلح "كوافيرة"، إذ خرجت في مقطع فيديو قصيرة قالت فيه: "للمرة المليون أنا مش كوافيرة.. أنا أخصائية تجميل وبختم القوى العاملة".

مقطع الفيديو هذا الذي لا يتعد ثوانِ أصبح الأكثر انتشاراً وتداولا بين رواد مواقع التواصل، وسط حالة من السخرية والتهكم أو الانتقاد والهجوم.

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