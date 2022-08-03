حفل عمر خيرت بـ20 جنيها.. دليلك لخروجة مختلفة وليلة موسيقية رائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

دليل مُبسط لقضاء يوم رائع وخروجة وفُسحة تُنسيك تعب الأسبوع وتخفف عنك ضغوط العمل والمسؤوليات، نقدمها لكم بأسعار في متناول يد الجميع، ونختمها بحفل للموسيقار الكبير عُمر خيرت، يمكننا القول بأنها مجاناً ولن يُكلفك الأمر سوى 20 جنيها رسوم دخول المكان.

هنروح فين؟

"هنروح فين؟".. في التقرير إجابة على السؤال الذي يحير كثيرين ويشغل بالهم، ومحاولة لقضاء وقت ممتع في يوم قرب نهاية الأسبوع بشكل مختلف حتى تستطيع استئناف مسؤولياتك ومهامك اليومية، بذهن صافِ وطاقة مُشعة.

ربما حين تغوص في التفاصيل ونذكر أن "الخروجة" تبدأ بحديقة الأزهر يتبادر إلى ذهنك أنها خروجة تقليدية ومعروفة، لكن لا عليك أن تستعجل حتى تعرف برنامج اليوم ولماذا اخترنا هذه الحديقة تحديداً، وكيف يمكنن حضور لـ عمر خيرت بهذا المبلغ الزهيد في حين أن حفلاته بأسعار مرتفعة؟

حديقة الأزهر

دعنا أولاً نستعرض برنامج قضاء فسحة يوم واحد في القاهرة، منذ بدايته وحتى الوصول إلى المساء حيث حفل عمر خيرت.

تبدأ "خروجتنا" منذ الصباح الباكر باستقلال سيارتك أو مواصلة عامة، إلى حديقة الأزهر القابعة في المدينة الفاطمية القديمة بعد نهاية شارع الأزهر، وعلى بوابتها ستدفع 25 جنيهاً رسوم دخول.

في الحديقة هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها، نظراً للمساحة الخضراء المفتوحة، فضلا عن المنظر المرتفع لمدينة القاهرة القديمة التي توفر الحديقة وتعطي مشهداً بانورامياً رائعاً بـ360 للمناظر الجذابة للقاهرة التاريخية.

هناك يمكنك التقاط أفضل الصور، وأيضاً الاستمتاع بالهدوء وسط المساحة الخضراء، فضلاً عن مطاعم الحديقة والبحيرات الصناعية.

قلعة صلاح الدين

الحديقة التي تفتح أبوابها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى العاشرة مساءً، تُمكنك من رؤية قلعة صلاح الدين القريبة منها، وهي المحطة الثانية لـ"خروجتنا".

بعد العصر وقُرب الرابعة مساءً يمكنك التوجه إلى القلعة بتذكرة دخول 20 جنيها فقط، وفيها ستجد الدورة الـ 30 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الذي يشهد تنوعاً وثراءً فيناً، خلال شهر أغسطس.

وضمن برنامج المهرجان الذي يضم عدداً كبيراً من النجوم، هناك حفل للموسيقار عمر خيرت يوم الأربعاء 31 أغسطس بداية من الساعة الثامنة مساءً، ويمكنك حضورها بدون أي رسوم سوى تذكرة دخول القلعة التي دفعتها على بوابة الدخول فقط.

ولذا فإن يوم خروجتنا تحديداً سيكون 31 أغسطس الجاري من أجل حضور حفل الموسيقار الكبير أو أي يوم آخر من أيام المهرجان للفنان الذي تحبه، ولأنها مجاناً وضمن المهرجان فمن المتوقع أن تشهد زحاماً كبيراً، ولذا يجب عليك الحضور مبكراً قبلها بساعات من أجل الاستمتاع بمكان جيد في المكان المخصص.

ماذا عن القلعة؟

وقلعة صلاح الدين أحد أهم معالم القاهرة الإسلامية، وإحدى أفخم القلاع الحربية التي شيدت في العصور الوسطى، وقد أتاح موقعها الاستراتيجي أعلى جبل المقطم إطلالة رائعة على جميع معالم القاهرة التاريخية، ووفرت الأسوار المنيعة حول عواصم مصر الإسلامية مع القلعة مزيد من الحماية ضد الحصار.

وبحسب ما ذكرت وزارة السياحة والآثار عبر موقعها الإلكتروني، بدأ صلاح الدين الأيوبي في تشييد هذه القلعة فوق جبل المقطم (572-579هـ /1171- 1193م) في موضع كان يعرف بقبة الهواء، ولكنه لم يتمها في حياته، وأتمها السلطان الكامل بن العادل (604هـ/ 1207م)، فكان أول من سكنها واتخذها دارًا للملك، وظلت مقرًا لحكم مصر حتى عهد الخديوي إسماعيل الذي نقل مقر الحكم إلى قصر عابدين بمنطقة القاهرة الخديوية في منتصف القرن التاسع عشر.

شهدت القلعة العديد من الأحداث التاريخية من زمن الحروب الصليبية حتي نهاية أسرة محمد علي (1220-1264هـ /1805-1848م)، التى تولت حكم مصر بداية من القرن التاسع عشر حتى قيام ثورة يوليو 1952م.

تضم القلعة العديد من المعالم الأثرية الإسلامية التى أضيفت على مر العصور مما يوفر للزوار اليوم مجموعة من الأماكن التي يمكن زيارتها، وأهمها: جامــع محمد علي باشا أبرز بناء داخل القلعة، وجامع الناصر محمد بن قلاوون (718هـ/1318م)، ومسجد سليمان باشا الخادم (935هـ /1528م)، وبئر يوسف، بالإضافة إلى عدد من المتاحف مثل متحف الشرطة، ومتحف قصر الجوهرة، والمتحف الحربي.

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