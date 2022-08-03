احذري من وضع سم الفئران بهذه الأطعمة.. تسببت في وفاة طفلة بالجيزة

القاهرة - سمر حسين - ماما

طفلة لا تزال بعمر الزهور، لفظت أنفاسها الأخيرة، إثر تعرضها للتسمم عقب تناول سم للفئران، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف نيابة الطفل بـ جنوب الجيزة، وتبين أن الطفلة تعيش مع شقيقها داخل شقتهما بعد وفاة والديهما، إذ وضعت الضحية يوم الواقعة السم في قطعة «جاتوه» لقتل أحد الفئران الذي دخل الشقة بعد فشلها وشقيقها في إخراجه.

وكان مأمور قسم شرطة أكتوبر ثالث، قد تلقى إخطارًا بوفاة الطفلة «إيمان ن ع»، 14 عامًا، بسم الفئران، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وخلال التحقيقات تبين أن الطفلة لم تتذكر أن قطعة الجاتوة التي توجد داخل مطبخ الشقة، وضعت بها سم فئران وتناولتها دون قصد، ومن ثم دخلت في حالة إعياء شديدة، ونقلها شقيقها إلى المستشفى في محاولة لإسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أطعمة وأماكن يحذر وضع سم الفئران فيها، حتى لا تكون في متناول الأطفال وجاذبة لهم، وفق الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، خلال حديثه لـ«هُن».

أطعمة يُحظر وضع سم الفئران بها

يجب على الأمهات وربات المنازل، مراعاة الدقة والتحقق من الأطعمة والأماكن التي يوضع بها سم الفئران، حتى لا يتأذى الأطفال والأفراد المتواجدين داخل المنزل والأسرة، من بينها الأطعمة الجاذبة للأطفال كقطع الحلوى والجاتوه، والشوكولاتة، والأطعمة الشهية والخضروات والفاكهة، المكسرات، والدواجن واللحوم.

ويمكن استبدالها من خلال الأطعمة ذات الروائح القوية، لجذب الفئران مثل الجبن أو السمن، فضلًا عن استخدام البصل من خلال بشره ووضعه في أماكن متفرقة التي ينفر منها الأطفال بينما يجتمع عليها الفئران، فضلًا عن إمكانية وضعهه داخل مصيدة الفئران، حتى يسهل دخول الفأر بها وتكون بعيدة عن الأطفال.

طرق طبيعية بديلة لسم الفئران

كما يمكن اللجوء إلى استخدام أدوات طبيعية وزيوت عطرية، تجعل الفئران تنفر من المكان وتبتعد عنه، كزيت النعناع وزيت الأرز واستخدام التوابل مثل الفلفل الأسود والشيح، ويجب وضعها في أماكن بعيدة عن محيط تواجد الأسرة خاصة الأطفال، في جوانب المنزل ووراء الآثاث وفي بلكونة المطبخ والبلكونات.