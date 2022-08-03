لايف ستايل

صالح جمعة يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه بـ«تورتة الأسد الملك»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

صالح جمعة

أكمل صالح جمعة لاعب كرة القدم، عامه الـ29 يوم الإثنين الماضي، ولكن يبدو أن احتفالات لاعب نادي سيراميكا الحالي والأهلي السابق لم تنتهي بعد، فرغم أنه نشر عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منذ يومين قصص وصور من احتفالات عيد ميلاده إلا أن أمس، شهد أحدث احتفالاته مع الأصدقاء.

تفاصيل احتفال صالح جمعة بعيد ميلاده

ونشر أصدقاء لاعب كرة القدم صالح جمعة، مقاطع مصورة فيديوهات وصور من لحظات احتفاله معهم، في أحد النوادي بعيد ميلاده الـ 29، ولم يكتف بتورتة واحدة وإنما 3 تورت للاحتفال مع وجود عدد كبير من الأصدقاء، حيث نشرت البلوجر سارة أحمد عددًا من الصور له وهو يحتفل مع التورتة وكذلك فيديوهات وصورة جمعتها به.

dc4d0c7821.jpg

 

db6e10b8b8.jpg

ca13292bb9.jpg

التورتة عليها أسد يرتدي تاج الملك 

واختار صالح جمعة تورتة دورين من اللون الأسود مصنوعة من الشوكولاتة الداكنة، وعليها وجه أسد من اللون الذهبي، مرتدي تاج الملك ما يعني أنه الأسد الملك، واختار صالح جمعة كذلك الزي الأسود كليًا ليحتفل به في عيد ميلاده.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا