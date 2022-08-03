صالح جمعة يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقائه بـ«تورتة الأسد الملك»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أكمل صالح جمعة لاعب كرة القدم، عامه الـ29 يوم الإثنين الماضي، ولكن يبدو أن احتفالات لاعب نادي سيراميكا الحالي والأهلي السابق لم تنتهي بعد، فرغم أنه نشر عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منذ يومين قصص وصور من احتفالات عيد ميلاده إلا أن أمس، شهد أحدث احتفالاته مع الأصدقاء.

تفاصيل احتفال صالح جمعة بعيد ميلاده

ونشر أصدقاء لاعب كرة القدم صالح جمعة، مقاطع مصورة فيديوهات وصور من لحظات احتفاله معهم، في أحد النوادي بعيد ميلاده الـ 29، ولم يكتف بتورتة واحدة وإنما 3 تورت للاحتفال مع وجود عدد كبير من الأصدقاء، حيث نشرت البلوجر سارة أحمد عددًا من الصور له وهو يحتفل مع التورتة وكذلك فيديوهات وصورة جمعتها به.

التورتة عليها أسد يرتدي تاج الملك

واختار صالح جمعة تورتة دورين من اللون الأسود مصنوعة من الشوكولاتة الداكنة، وعليها وجه أسد من اللون الذهبي، مرتدي تاج الملك ما يعني أنه الأسد الملك، واختار صالح جمعة كذلك الزي الأسود كليًا ليحتفل به في عيد ميلاده.