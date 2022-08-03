الامارات | أراد قتل عنكبوت فتسبب بكارثة يصعب السيطرة عليها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مصارد في الشرطة الاميركية إن حريقًا هائلا أتى على مساحات زراعية كبيرة في مدينة سبرينغفيل تسبب به رجل كان يحاول قتل عنكبوت بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، ولايزال الحريق مستمر لغاية اليوم

وذكرت إدارة إطفاء سبرنجفيل في الولايات المتحدة الأمريكية أن الحريق لايزال مستمرا ويصعب السيطرة علية.

وقال مسؤولون إن الحريق كارثة امتد حت الآن لحوالي 40 فدانًا ويتزايد، وتطلب مساعدة العديد من الإدارات القريبة من فرق مكافحة الحرائق البرية والجوبة، وتم القبض على الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه بعد

وقال رقيب شرطة مقاطعة يوتا: «عندما ردت (أطقم) الإطفاء، وصلوا إلى المنطقة التي بدا أن الحريق قد اندلع فيها، وكان هناك رجل مع كلبه». وأخبرهم (الرجل) أنه كان هناك وأنه هو من بدأها وأنه كان يستخدم ولاعة لحرق عنكبوت. لا نعرف سبب قيامه بذلك. لقد تم القبض عليه ويتم حجزه في السجن الآن بتهمة تتعلق بالحريق... كما تبين أنه بحوزته مخدرات أيضًا «. بحسب موقع«كي اس ال».

وطالب المسؤولون السكان بتجنب المنطقة«للمساعدة في فتح الطرق أمام سيارات الطوارئ».