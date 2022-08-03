تفاصيل عملية "معقدة" استمرت 27 ساعة لفصل توأم ملتصق الرأس (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - في عملية جراحية استمرت 27 ساعة متواصلة، استطاع الأطباء فصل توأم برازيلي ملتصق الرأس بمساعدة جراح أعصاب بريطاني.



والتوأم برناردو وآرثر ليما اللذان يبلغان من العُمر ثلاثة أعوام، ولدا بأدمغة مدمجة وخضعا لسبع عمليات جراحية في ريو دي جانيرو بالبرازيل على يد 100 طبيب.



وأشرف على عملية فصل الرأس الملتصقة التي تعد أكثر العمليات تعقيدا على الإطلاق، جراح الأطفال في مستشفى غريت أورموند ستريت الدكتور نور الأواس جيلاني.

الواقع الافتراضي

وموّلت العملية الجمعية الخيرية Gemini Untwined للدكتور جيلاني، ولكن قبل إجرائها، أمضى جراحون من لندن وريو شهورا تجربة تقنيات باستخدام إسقاطات الواقع الافتراضي للتوأم، استنادا إلى فحوصات التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي.

ويقول الدكتور جيلاني في حديثه عن جانب الجراحة بالواقع الافتراضي، إنه من الرائع رؤية التشريح وإجراء الجراحة قبل تعريض الأطفال فعليا لأي خطر، ويمكنك أن تتخيل كم هو مطمئن للجراحين. ومن بعض النواحي، تُعتبر هذه العمليات هي الأصعب في عصرنا.

وأضح أنه لأول مرة في العالم ارتدى الجراحون في بلدان منفصلة سماعات رأس وعملوا في نفس "غرفة الواقع الافتراضي" معا.

كما أن المحاولات الفاشلة سابقا لفصل التوأم تعني أن تشريحهم كان معقدا بسبب ندبة، وكان "قلقا حقا" بشأن الإجراء المحفوف بالمخاطر.

وقال الدكتور جيلاني إنه "مرهق تماما" بعد العملية الأخيرة التي استغرقت 27 ساعة، حيث لم يأخذ سوى أربع فترات راحة لمدة 15 دقيقة للحصول على الطعام والماء.

دموع وعناق

وتابع: "كان هناك الكثير من الدموع والعناق. كان من الرائع أن أكون قادرا على مساعدتهم في هذه الرحلة".

وقال جيلاني إن التوأم يتعافيان بشكل جيد في المستشفى ويواجهان ستة أشهر من إعادة التأهيل. كما أن مؤسسته الخيرية أصبحت "مستودعا عالميا للمعرفة والخبرة" في جراحة الفصل، ويأمل أن تكون بمثابة نموذج لـ "خدمة صحية عالمية" تقدم رعاية متخصصة في الأمراض النادرة الأخرى.

وأضاف: "كانت الفكرة من وراء الجمعية الخيرية هي إنشاء خدمة صحية عالمية للحالات النادرة للغاية لمحاولة تحسين النتائج لهؤلاء الأطفال. أعتقد أن نموذج ما فعلناه يمكن ويجب أن يتكرر في حالات أخرى نادرة للغاية".

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