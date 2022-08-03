نادية الجندي بفستان قصير وشيرين بتيشيرت.. إطلالات 8 نجمات في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع ارتفاع درجات الحرارة يلجأ نجمات الفن إلى الهروب من الرطوبة والحرارة العالية والذهاب إلى الشواطئ، وخطف العديد منهن الأنظار بإطلالاتهن أثناء الاستمتاع بالإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وفيما يلي نقدم لكم إطلالات النجمات التي ظهرن في الساحل الشمالي.

شيرين:

أطلت الفنانة شيرين عبدالوهاب بتيشيرت باللون الرمادي، واعتمدت على البساطة ولم تضع مكياجا.

أنغام:

وارتدت المطربة أنغام كيمونو طويل باللون الأبيض بأكمام متوسطة الطول، ونسقت مع إطلالتها مجموعة إكسسوارات وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، و اختارت مكياجا ترابيا.

زينة:

وظهرت الفنانة زينة بمايو كب متعدد الألوان، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ريم البارودي:

أيضا تألقت الفنانة ريم البارودي مرتدية فستان قصير باللون الأبيض، مفتوح من منطقة الصدر ونسقت مع الإطلالة قبعة باللون الأبيض، ونظارة شمسية سوداء كبيرة واختارت أن تكون على طبيعتها دون وضع مكياج واعتمدت إكسسوارات بسيطة تمثلت في قلادة و أقراط وخلخال.

نادية الجندي:

وارتدت الفنانة نادية الجندي فستانا قصيرا بصيحة الكاب، وكشكة في أحد جانبي الساق، من الستان والقماش اللامع باللون السيمون واعتمدت مكياجًا قويًا في رسمة العين، وتركت شعرها منسدلًا على أحد الجانبين ونسقت مع الإطلالة اكسسوارات، تتمثل في اسوارة عريضة، وأقراط.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف مرتدية فستان طويل متعدد الألوان، واعتمدت مكياجًا قويًا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأوف وايت.

ياسمين عبد العزيز:

وأطلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بتوب كت باللون الأخضر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ميرهان حسين:

وارتدت الفنانة ميرهان حسين بفستان باللون الأخضر بقصة الكب ومكشوف عند منطقة البطن ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا هادئا وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

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