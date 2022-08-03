تكحيل حديثي الولادة.. هل يساعد على اتساع حجم العين؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعد تكحيل حديثي الولادة من العادات الأساسية التي يتبعها الكثير من الأمهات على الأطفال، معتقدين بأنها تساهم في اتساع حجم العين ومساعدتهم في فتح أعينهم بشكل سريع.

وقال الدكتور جمال المشد، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الزقازيق لـ"الخليج 365"، إن وضع الكحل بعين حديثي الولادة من العادات الخطرة، حيث تعد المكونات المستخدمة مليئة بالبكتيريا والجراثيم، ما تعرض إلى خطر الإصابة بالتهاب في العين، وتظهر أعراض مختلفة على حديثي الولادة، ومنها ظهور افرازات بالعين، واحمرارها، كما يحدث تورم نتيجة لحساسية العين.

وأوضح أستاذ طب وجراحة العيون، أن تلك العادة قد تزيد من خطر الإصابة بالعمى، نظرًا لوجود الميكروبات السامة، لذا يكون من الضروري سرعة التوجه إلى الطبيب عند ظهور الأعراض المذكورة، للقضاء على البكتيريا والجراثيم الموجودة في العين.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية، أن وضع الكحل على بشرة حديثي الولادة التي تكون حساسة بشكل كبير، يتسبب في التأثير بشكل سلبي على صحة العين، نظرًا للمواد المستخدمة وعدم التأكد من نظافة المكونات.

وتابعت استشاري الصحة الجلدية لـ"الخليج 365"، أن تلك العادة تؤدي إلى إصابة الأطفال بالأكزيما التلامسية، التي تظهر في صورة أعراض منها احمرار يصاحبها حكة وقشور على الجلد المحاط بالعين، وتأثر جلد الحاجب أيضًا، مع العلم أن هناك بعض الأطفال التي تتأثر أكثر من غيرها، حيث يتعرضون إلى حساسية مفرطة وتظهر من خلال تورم العين، واحمرارها بصورة مبالغ بها، ما يؤثر على ظهور شعر الرموش والحواجب بشكل طبيعي.

وأكدت علم الدين، أنه من الضروري في حالة ظهور الأعراض المذكورة يتم التوجه إلى الطبيب المختص لعلاج الحالة قبل زيادة المضاعفات، ولابد من تجنب ممارسة هذه العادة التي تؤثر على صحة الجلد.

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