"لو دخلت مش هتخرج".. اعرف أخطر الغابات حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

تغطي الغابات مساحات كبيرة حول العالم، وتمتلك روسيا والبرازيل أعلى نسبة منها.

وتعد الأدغال والغابات موطنًا لأندر النباتات والحيوانات البرية، وهناك البعض منها إذا قمت لزيارتها لن تخرج منها، وهي كالآتي:

- غابات الأمازون

المعروفة أيضًا باسم أمازونيا، هي واحدة من أكبر الغابات حول العالم، تغطي مساحة لا تقل عن 5.5 مليون كيلومتر مربع.

وتشمل البرازيل، والإكوادور، وفنزويلا، وسورينام، وبيرو، وكولومبيا، وبوليفيا، وغيانا، وغيانا الفرنسية، وتغطي البرازيل أكبر مساحة منها.

وهذا يتيح نمو ووجود كل من النباتات والحيوانات، كما يوجد بها الكثير من الضفادع والثعابين والزواحف الأخرى السامة.

-درينج وددز (الغابة المسكونة)

معروفة أيضًا باسم "الغابة الصارخة"، أصبحت مسكونة نتيجة لمذبحة عام 1948، بين قريتي Smarden و Pluckley، ومن المعروف أن هذه الغابة لها أصوات عالية بين الحين والآخر، ولا أحد يعرف من أين تأتي.

وهناك همسات خلال الأيام التي يكون فيها ضباب كثيف أيضًا، وتقول الأسطورة إنه خلال القرن الثامن عشر، تم القبض على رجلين، وتم تعليقهم على شجرة وقطعوا رأسهم.

منذ ذلك الحين، أبلغ العديد من السكان المحليين عن مشاهدتهم للظلال السوداء التي كانت تتبعهم أثناء وجودهم في الغابة.

- غابة سامبيسا

من أغنى الغابات في النباتات والحيوانات، تقع شمال شرق نيجيريا، وتغطي الغابة 518 كيلومترًا مربعًا مع جزء كبير منها عبارة عن نباتات كثيفة مليئة بالحيوانات والزواحف، واشتهرت الغابة بالفيلة الضالة وأخطر أنواع الزواحف، وهناك قبائل تقوم بخطف الفتيات الصغيرة التي تدخل إليها ويقوموا بقتلهم بوحشية.

‏-Hoia Baciu

تقع غابة Hoia Baciu بالقرب من كلوج نابوكا، رومانيا، ويشار إليها محليًا باسم مثلث برمودا في رومانيا، تغطي حوالي 295 كيلو متر مربع.

وتعرف هذه الغابة بأنها موطن للأشباح والضوضاء الغريبة، وهي واحدة من أكثر الغابات رعبا في العالم، وقد أفاد أولئك الذين تمكنوا الخروج منها، أنهم يعانون من مشاعر غريبة مثل الإرهاق والأرق والعطش والغثيان والقيء.

- الغابة الملتوية

تقع الغابة الملتوية خارج قرية Nowe Czarnowo ومقاطعة West Pomerania في بولندا، وتشتهر بأشجار الصنوبر الفريدة ذات الشكل الغريب، وتلتف معظم أشجارها فوق مستوى الأرض قليلاً باتجاه الشمال، مما يشكل شكل علامة استفهام مقلوبة، كما تحتوي الغابة على حوالي 400 شجرة زرعت في حوالي عام 1930.

وتقول الأساطير أن سبب التواء الأشجار، هو السحر الذي كان يقام بذاخلها قديماً، ومازالت الأشباح موجودة فيها.

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