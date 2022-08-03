دينا وسلمى أبوضيف.. خطوط الأزياء موضة الفنانات الجديدة لـ «البيزنس» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

اتجاه جديد تسلكه الفنانات في مجال «البيزنس»، وهو استغلال أسمائهن والشهرة والجمهور اللائي يتمتعن به في سبيل مزيدًا من الانتشار، بإطلاق خط أزياء جديد لهن، ومؤخرًا استغلت سلمى أبو ضيف، فصل الصيف وأطلقت خط أزيائها الخاص، وقبل ذلك كانت أيضًا الفنانة والراقصة دينا، التي طرحت عددًا من قطع الملابس الصيفية لجمهورها، وفيما يلي أبرز القطع التي عرضتها الفنانات ضمن خطوط الأزياء.

خط أزياء دينا

وأطلقت الراقصة دينا خط أزياء خاص بها، واستغلت فصل الصيف لتطرح مختلف قطع الملابس من الفساتين الصيفية، وملابس الجيم، والجيبات وغيرها لتلائم كافة المناسبات، ويتركز خط أزياء دينا في الأساس على الملابس الكاجوال فعرضت الـ tops المشغولة يدويًا بالأحمر والألوان المختلفة، و«الستراس» اللامع.

وطرحت دينا، كذلك بحسب ما أعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنسجرام» في شهر يونيو الماضي، «جيبات» قصيرة بقصات وكرانيش من اللون الأسود ومشجرة منقوشة باللون الأحمر، وطرحت كذلك منذ أمس فساتين صيفية حمالات مشجرة ومنقوشة بألوان الصيف من الأخضر والأحمر.

وتعرض دينا، منتجاتها من الملابس، التي تضمنت كذلك أطقم كاملة للرياضة، وأدخلت على الجيبات القصيرة ميزة مبتكرة وهي «شورت» ملحق بها أو ارتداء آخر إضافي تحت «الجيبة».

خط أزياء سلمى أبو ضيف

وبعد دينا، أعلنت سلمى أبو ضيف عن خط أزياء خاص بها، تعمل عليه منذ 3 سنوات ولكنه للمايوهات فقط، واختارت صيف 2022 لتعلن عن علامتها التجارية الجديدة، كما أنشأت صفحة خاصة بعلامتها التجارية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ولكنها لم تنشر منها إلا صورة واحدة ترويجية.