طبيبة تغذية تكشف سر ثبات الوزن وطرق علاجه.. «لو ماشية على دايت ومبتخسيش»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مشكلات عِدة تواجه الكثير من الفتيات والسيدات، بمختلف الفئات العمرية، إذ تجد نفسها أمام زيادة أو خسارة في الوزن بشكل ملحوظ، رغم محاولة اتباع نظام غذائي صحي، إلى أنها تجد خللًا في الطريقة التي تتبعها، ما يؤدي لفشل نظام «الدايت»، لتدخل البعض منهن في حالة من الاكتئاب الشديد والعزلة عن المحيطين بها، وتبحث عن طرق لمحاولة الظهور بشكل لائق مثلما كانت عليه من قبل.

علاقة المرحلة العمرية بخسارة الوزن

وأوضحت الدكتورة نيللي شمس، استشاري التغذية العلاجية، علاقة المرحلة العمرية بخسارة الوزن، إذ تقول: «الموضوع معقد جدًا، أول حاجة الجينات بتتحكم في زيادة وخسارة الوزن، بمعنى ممكن يكون الشخص وارث جينات التخن عن حد في عيلته أيًا كان مين، ما يجعل الشخص يكسب وزن بسهولة، لأن من المؤثرات القوية هي طريقة وأسلوب المعيشة، كل ما تزيد السيدة في العمر يحدث تغييرات هرمونية، خصوصًا عند الماميز، وصولًا لمرحلة وقت ما قبل سن الأمل بفترة، التي تعمل على عدم استقرار الحالة الهرمونية للجسم، فضلًا عن التعرض للأمراض المناعية، واستهلاك النفسية، مينفش تقارني نفسك بنفسك في أي فترة خاصة في العشرينات، التي ربما يخلو الذهن بعض الشيء من الضغوطات والمسؤوليات».

وفيما يخص كيفية التحكم في الوزن، قالت استشاري التغذية العلاجية، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»: «البداية تكون من طريقة العيشة والأفكار والمشاعر ثم السلوك، لسد فجوة عدم القدرة على تطبيق الدايت بشكل صحي ونظام غذائي يتطابق مع حالة الشخص، ليدخل الشخص في دائرة مغلقة».

روشتة غذائية لنجاح الدايت

كما وضعت روشتة غذائية لضمان نجاح «الدايت»، إذ تقول: «جدول السعرات الحرارية، المفروض اللي يشتغل به المتخصص وليس الأشخاص العاديين، لأن الارتباط بالأرقام هذا يعني الفشل في الدايت، كلمة دايت بيتم استقبالها على إنها حسابات، ومراقبة الوزن يوميًا على الميزان، ما يجعل الشخص يدخل في حالة من الاحباط نتيجة لعدم فقدانه الوزن كما يريد، كما يمكن أن يصاب الشخص باضطرابات الطعام، نتيجة هوس الارتباط بالأرقام، وينتج عنها مشاكل عديدة منها فقدان الشهية العصبي».