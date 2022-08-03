ما الطريقة الصحيحة لتهدئة الطفل؟.. أم تخلصت من ابنتها بسبب بكائها المستمر

القاهرة - سمر حسين - ماما

العياط المتكرر بدون سبب يطلق عليه مجازًا وباللغة العامية «الزن»، وبسبب ما يسببه هذا الصياح من إنزعاج شديد يمكن أن يلجأ الأبوين إلى العنف أحيانًا كي يكف الطفل عن البكاء، ولكن ما حدث في منطقة بولاق الدكرور خرج عن المنطق، إذ تسبب أبوين في مقتل طفلتهما التي لم تكمل عامها الخامس بعد، بسبب العياط المتكرر.

قصة طفلة بولاق الدكرور

توفيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، إثر اعتداء والديها عليها في بولاق الدكرور، والذين قالا في تحقيقات النيابة، إن ما حدث كان بسبب «الزن المتكرر»، حيث لم تتوقف الطفلة عن البكاء المستمر دون سبب معروف، ما أدى لانزعاجهما بشدة وتعديهما عليها بالضرب الذي لم يتحمله جسدها الهزيل لتفارق الحياة، وكشف الطب الشرعي عن كدمات متفرقة وحشية في جسد الطفل، ولذلك قررت النيابة حبس الوالدين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعمل تحليل تعاطي المخدرات للمتهمين للوقوف على ملابسات الواقعة بالتفصيل.

الطريقة الصحيحة للتعامل مع «زن الأطفال»

وأوضح الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، أن «الزن» متلازمة موجودة عند معظم الأطفال، ويسهل التغلب عليها بالتواصل بين الأم والطفل، وتحديد ما يحتاجه وما هي أساسياته والتحدث معه في أن الفرعيات لن تحدث حتى بالبكاء، مشيرًا في تصريحات لـ«هن»، إلى أن أسوأ أسلوب للتعامل مع الطفل «الزنان» هو «الضرب»، وذلك لأن «الضرب بيوتر الأجواء، وبيعقد الطفل».

وهناك طرقًا لتحفيز الطفل على التهدئة، مثل تصويره فيديو وهو يبكي ثم نجعله يشاهده لاحقًا ليشعر بأنه سلوك سيئ، أو في حالة الهدوء أو عدم الزن إعطائه «هدية» على سبيل الثواب عن الامتناع عن فعل أمر سيئ، وكذلك اعتماد طريقة الثواب والعقاب دائمًا.

نصائح للتعامل مع الطفل «الزنان»

وفيما يلي، نصائح قدمها موقع «motherhood» للأمهات للتعامل مع الطفل «الزنان»:

- تجنب الضرب، لأن العنف لن يحل المشكلة بل قد يزيدها.

- عدم التحكم الزائد في الطفل.

- الابتعاد عن التعنت مع الطفل.

- في بعض المواقف يجب ترك الطفل يتعامل حتى لا يتمادى في الخطأ، وإن وصل الأمر للبكاء.

- تشجيع الطفل وشكره عندما يفعل شيئًا إيجابيًا بأسلوب مهذب.

- رواية القصص المختلفة للطفل، فهي وسيلة فعالة لتحسين سلوكه.