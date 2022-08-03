فوائد مذهلة تجعلك تتناول التين الشوكي يوميا.. بينها الوقاية من الجلطات

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع حلول شهري 7 و8، تتزين الشوارع باللون البرتقالي المبهج لـ التين الشوكي، الذي يتميز أيضًا بألوان أخرى مثل الفوشيا والأصفر، وجميعها ألوان صيف مبهجة تبعث السعادة على كل من يحب تلك الفاكهة الصحراوية اللذيذة، ولكن التين الشوكي ليس له طعم حلو وحسب وإنما هو أيضا صديق الدايت وله فوائد كثيرة على صحة الجسم، بحسب ما قاله الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«هن».

فوائد مذهلة لـ التين الشوكي

- بخلاف الطعم الرائع لـ التين الشوكي، فهو يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، كما أنه آمن جدًا في الرجيم، وهذا لأن سعراته الحرارية قليلة ويساعد أيضًا على الحرق، ما يعني أكله دون خوف أو قلق.

- يساعد التين الشوكي في علاج تورم الركب والروماتيزم سواء كان نيئًا أو مجففًا.

- يقي من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، ويطهر القولون لأنه غني بالألياف الغذائية.

- الألياف تمنع ارتفاع الكوليسترول الضار، وبالتالي حماية للقلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.

- تنظيم نسبة الجلوكوز في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين، ما يعني أن مرضى السكر يمكنهم أكله ويعتبروه علاج.

- التين الشوكي ملئ بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، وتلك المعادن مهمة جدًا لصحة الجسم وتنظيم عمل كل أجهزته.

- يعتبر التين الشوكي مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، وهو ضروري لبناء العظام والأسنان في مرحلة الطفولة، ويحفاظ عليهم وبيمنع هشاشة العظام بعد ذلك.

- غني بمادة الفلافونويدات، وهي مادة مضاد أكسدة قوية جدًا يعني تحافظ على صحة العين، لأنها تمنع إعتام العدسة وكل مشاكل الإبصار التي تحدث مع الشيخوخة.

- تقليل التهابات المفاصل والعضلات التي تحث بسبب النقرس أو غيره.

- تحسين أعراض الحساسية بمختلف أنواعها.

- التين الشوكي ملئ بمضادات الأكسدة فهو وقاية من السرطان خاصة الثدي، الرئتين، البروستاتا، البنكرياس.