كيف يستمر القلب في النبض دون تعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

القلب من أعضاء الجسم الضرورية المسؤولة عن ضح الدم إلى جميع أعضاء الجسم.

لكن هل تساءلت في يومًا كيف تستمر دون تعب؟.. هذا ما نوضحه وفقًا لما ورد في موقع " readersdigest".

- جهاز تنظيم ضربات القلب الطبيعي

يوجد على الجانب الأيمن العلوي من القلب مجموعة من الخلايا تسمى بـ "العقدة الجيبية الأذينية"، يبلغ طولها حوالي 8 مم وسمكها 2 مم، على عكس أي خلية أخرى في الجسم.

تستمر هذه الخلايا المسؤولة عن تنظيم تنظم ضربات القلب في إرسال نبضات كهربائية، أكثر من مرة في الثانية، لجعل باقي القلب ينقبض ويضخ الدم.

حتى عند إزالة القلب من الجسم للزراعة، تستمر هذه الخلايا في العمل.

- إمداد ممتاز بالأكسجين

تتطلب جميع العضلات إمدادًا ثابتًا من الدم لتزويدها بالأكسجين والمغذيات، وهذا ينطبق على القلب الذي يستهلك كميات هائلة من الطاقة حتى أثناء الراحة، يستهلك القلب عشرين مرة من الأكسجين أكثر من عضلة الهيكل العظمي في حالة الراحة.

لتلبية هذا، يمتلك القلب إمدادًا فريدًا من الدم، يُعرف باسم "الدورة التاجية"، والذي يحيط بالقلب، ويمد جميع أجزائه بكثرة، بشعيرة دموية واحدة تقريبًا لكل خلية قلبية.

عندما يحتاج القلب إلى المزيد من الأكسجين، أثناء القيام بالتمارين الرياضية تتسع الأوعية الدموية ما يسمح بدخول الأكسجين، وبالتالي منع القلب من الإرهاق.

إضافة إلى ذلك، تقوم "وحدات الطاقة" الصغيرة الموجودة داخل الخلية التي تسمي باسم (الميتوكوندريا) بتحويل الأكسجين إلى طاقة.

تمتلئ خلايا القلب أكثر من خلايا العضلات الأخرى، بـ الميتوكوندريا التي تسمح بكميات هائلة من إنتاج الطاقة للحفاظ على نبض القلب.

- زيادة الأدرينالين

عندما يحتاج القلب إلى خفقان أقوى وأسرع أثناء ممارسة الرياضة أو الإجهاد، فإن الأدرينالين يغمره من النهايات العصبية الموجودة على سطحه، وكهرمون من الغدد الكظرية.

دقات القلب التي لا تتعب أمر رائع، ولكن هناك أوقات يؤدي فيها الإصابة بالمرض أو نمط الحياة أو الوراثة أو العدوى إلى جعل القلب غير قادر على ضخ ما يكفي من الدم حول الجسم، ما يسبب ضيق التنفس والتعب وتورم الساق، تُعرف هذه الحالة باسم " قصور القلب" وتؤثر على ما يصل إلى 2 % من السكان

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