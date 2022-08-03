لمنعها من الهروب.. فتاة روسية تلجأ لربط سلحفاتها في «بالونة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

على الرغم من تعلق البعض بحب السلاحف وتربيتها، إلا أنها تسبب إزعاجًا ومعاناة لهم بسبب هروبها المتكرر، منهم من يفقد الأمل في رجوعها إليه، وآخرون يبحثون عن حلول لإيجاد حيوانهم التائه، هذا ما فعلته الطالبة الروسية التي تبلغ من العمر 20 عامًا في سلحفتها التي تدعى «هوديني».

معاناة الفتاة مع هروب السلحفاة

علقت الفتاة الروسية، السلحفاة بالون من اللون الأصفر على ظهرها، بعد أن عانت كثيرًا من هروبها المتكرر بين الأشجار بمجرد خروجهم للنزهة، وبعد أن قطعت السلحفاة أميالًا، دفعت الأخرى إلى البحث عنها بين الورود، حتى رأتها تحفر أسفل الأشجار وتتسلق السياج.

وأكدت طالبة علم النفس المقيمة في شيفيلد بجنوب مقاطعة يوركشاير البريطانية، أنه عقب معاناتها في الحصول على السلحفاة، إذ تستغرق 4 ساعات في كل مرة تبحث عنها، لذا كانت البالون الذي صنعته ووضعت به الهيليوم، أحد الحلول الفعالة لمنع السلحفاة ذات الـ3 سنوات من الهروب من المنزل.

ووضعت الفتاة الروسية بصمتها الفنية على البالون، إذ رسمت وجه مبتسم عليه وربطته بشريط، وذلك وفقًا لما وضحته صحيفة «Daiky Mail» البريطانية.

طريقة مبتكرة للحصول على السلحفاة

وكانت فكرتها الأولى، هي لصق البالون على السلحفاة، وربط قوس قزح ملون حتى تتأكد من عدم ضياعها، ولكن النتيجة كانت ساخرة إذ قالت الفتاة الروسية: «جعلنا البالون نضحك بسبب منظره الجذاب، ونظرًا لأنه يفوق حجم السلحفاة الصغير»، مشيرة إلى أنها لا تستطع الاستغناء عن حيوانها الأليف المفضل.

وشرحت الفتاة معاناتها مع هروب السلحفاة، إذ كانت تحصل عليها دائمًا من أسفل الأشجار لرغبتها الدائمة في الحفر، مضيفًة أنه على الرغم من أن السلاحف معروفة ببطئها إلا أن هذه السلحفاة لم تكن بطيئة، لذا لجأت إلى ربطها ببالون للعثور عليها بطريقة سهلة.