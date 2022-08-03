5 حاجات متعملهاش مع مواليد برج الجوزاء.. أبرزها الكذب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لمواليد كل برج فلكي مواصفات خاصة، والتي قد تتشابه في بعض النقاط لعدد من الأبراج، والعكس صحيح، لكن عادة ما يتميز مواليد برج الجوزاء بعدد من السمات التي سرعان ما يتم ملاحظتها عليهم بسهولة، والتي يأتي على رأسها الذكاء وسرعة البديهة، وهو ما يجعلهم على دقة عالية في كشف حقيقة ما يدور حولهم، لذلك يجب الانتباه لبعض الأشياء التي لا يجب فعلها مع مواليد برج الجوزاء.

أشياء تجنب فعلها مع مواليد برج الجوزاء

وخلال تصريحاتها لـ«هن» كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن بعض الأمور التي يجب تجنب فعلها مع مواليد برج الجوزاء، وذلك حتى لا يشعرون بالضيق والنفور في التعامل مع الطرف الآخر، خاصة وأنهم يتسمون بذكاء شديد وملحوظ خلال حياتهم الاجتماعية.

ولفتت خبيرة الأبراج موضحة الأمور التي يجب تجنب فعلها مع مواليد برج الجوزاء، والتي تتمثل في:

1 - عدم توجيه اللوم له

لأنه يتسم مواليد الجوزاء عن تغييره آرائهم في العديد من الأمور، حيث أنه كثير التفكير، «الجوزاء دايما دماغه شغالة طول الوقت ومش بيبطل تفكير، علشان كده بيغير رأيه أكتر من مرة بش علشان يوصل للأفضل، وده ناس كتير مش بتفهمه وتبدأ تلومه عليه، عشان كده ممكن يتضايق من النقطة دي».

2- شعوره بالتأييد في العمل

من الأمور التي تشعر مواليد الجوزاء بالضيق أيضا، هو إحساسه بالتقيد خاصة في بيئة العمل، وفرض العزلة عليه، لأن مولود الجوزاء اجتماعي بطبيعته.

3- فرض الأوامر والسيطرة عليه

إعطاء الأمور لمولود الجوزاء من الأشياء التي تزعجه أيضا.

4- الكذب عند التعامل معه

وتعد سمة الكذب من الأمور التي تزعج مولود الجوزاء بشدة أيضا.

5- الشعور بالاستغلال

ووفق خبيرة الأبراج، أن مواليد الجوزاء يكرهون الشعور باستغلالهم بأي صورة ممكنة.