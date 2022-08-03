الجينز الممزق يكتسي باللون الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Instyle” أن الجينز الممزق “Destroyed Jeans” يعود بقوة في صيف 2022، مشيرة إلى أنه يكتسي هذا الموسم باللون الأبيض ودرجات الكريمي الفاتحة ليتمتع بطابع أكثر أناقة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجينز الممزق الأبيض يتألق هذا الصيف بقصة واسعة ليمنح المرأة تهوية جيدة وإحساسا بالراحة.

وأشار “Instyle” إلى أن الجينز الممزق الأبيض يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة جذابة من خلال تنسيقه مع توب أسود وصندل ذي إصبع واحد أسود أيضا؛ حيث تخلق هذه التوليفة طابعا جريئا يخطف الأنظار.

كما يمكن الحصول على إطلالة راقية من خلال تنسيق الجينز الممزق الأبيض مع بلوزة بنفس درجة اللون وصندل أنيق.

ويمكن أيضا تنسيق الجينز الممزق الأبيض مع قطعة فوقية تزهو باللون الوردي أو الأخضر للحصول على إطلالة صيفية جذابة تشيع أجواء البهجة والإقبال على الحياة.