هذا التدريب محظور على الحوامل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الدكتورة سوزان فيبر إن تدريب EMS محظور على الحوامل، بدءا من الوقت، الذي يكون فيه اختبار الحمل إيجابيا.

وعللت طبيبة أمراض النساء وأخصائية الطب الرياضي الألمانية ذلك بأن النبضات الكهربائية، التي يتم إرسالها عبر الجسم أثناء تدريب EMS، لا تمر فقط من خلال العضلة ذات الرأسين أو عضلات الظهر، ولكن أيضا من خلال أجزاء أخرى من الجسم. وحتى الآن ليست هناك دراسات حول ما يفعله هذا بجسم الحامل والجنين.

وبمجرد انتهاء فترة النفاس، يمكن ممارسة تدريب EMS. وكما هو الحال مع الرياضات الأخرى، ينبغي البدء في الممارسة باعتدال. لذلك من الأفضل للأمهات الجدد الاستغناء عن أقطاب البطن أو الصدر في البداية.

جدير بالذكر أن تدريب EMS يعتمد على إرسال نبضات كهربائية عبر الجسم من شأنها تحفيز بناء العضلات وحرق الدهون.