نصائح مهمة لأولياء الأمور لتقبل نتيجة الثانوية العامة فور إعلانها أيا كانت

القاهرة - سمر حسين - ماما

قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة تكون الأعصاب مشدودة الكل مترقب ظهور النتيجة بفارغ الصبر، تعب سنة كاملة على وشك أن يعلن، تحديد مستقبل، ترقب وقلق وخوف، والأمهات والآباء بشكل عام يكونون هم أيضا في انتظار النتيجة التي تحدد هل تعب سنة كاملة يكلل بنتيجة مرضية أم لا، وقت وجهد ومال استنزف في سبيل ثانوية عامة مبشرة بمستقبل مبهر، ولكن على الآباء تقبل النتيجة أيا كانت، فالمطاف لا يقف عند نتيجة سيئة الحياة العملية يمكن أن تبشر بمستقبل آخر أكثر إشراقا وفي هذا السياق قدمت الكاتبة هدى سالم نصائح هامة للأمهات لتقبل النتيجة.

نصائح هامة لأولياء الأمور لتقبل نتيجة الثانوية العامة

تعلن نتيجة الثانوية العامة 2022، خلال ساعات ولذلك قدمت هدى سالم خلال لقائها في برنامج عبر قناة دي إم سي، وقالت إن الآباء يجب أن يكونوا مطمئنين أن أبنائهم على قيد الحياة، «الحمدلله انه عايش مبسوط بيخرج مع صحابه سوي نفسيا بيروح الكافيه، موجود في بيتي وحضني ده الدنيا وما فيها».

وأكملت أن هناك خطأ يقع فيه معظم الآباء وهو الاهتمام بالتعليم رقم 1، ولكن الصحة النفسية والعقلية تكون رقم 10، وهو خطأ شائع يجب تجنبه خلال نتيجة الثانوية العامة، «في حالة بنت كانت بيتم التنمر بيها في المدرسة طول الوقت واهلها صمموا تفضل في نفس المدرسة، ولكن، كبرت وبقت دكتورة ولكن مش قادرة تتعامل مع العالم الخارجي، ولا المجتمع والناس، ده دمرلها نفسيتها ووالدتها ندمت وقالت يا ريتني اهتميت بالصحة النفسية».

وقالت هدى، «مشكلة كبيرة لو الاب قال لو مجبتش مجموع عالي مش هعرفك، مش هينفع كلنا نبقى دكاترة ممكن يدون دكتور فاشل بس اعلامي ناجح جدا، طول ما ابنك بخير لازم تكون مبسوط وممتن لده جدا، وميبقاش بيني وبين ابني جدار عازل، لازم نعمل 30 يوم سعادة من بعد النتيجة، لله الامر من قبل ومن بعد طالما عملت اللي عليك يبقى اللي حصل نصيب وقدر ودي ثقافة التقبل والتأقلم والرضا لازم ده يحصل مع النتيجة».