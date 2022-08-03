في ذكرى ميلادها.. ابنة مديحة كامل تكشف أين ذهبت فساتين وأزياء والدتها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

علاقة صداقة كبيرة قائمة على التناغم والمحبة، جمعت بين الفنانة مديحة كامل وابنتها الوحيدة «ميريهان»، التي تحدث عنها الثنائي خلال استضافتهما في البرامج التلفزيونية واللقاءات الصحفية، إذ كانتا تتشاركان شتى أمور حياتهما، لا تخلو مناسبة إلا وتتحدثان عن عمق العلاقة وعن كواليسها، حتى رافقت الابنة الأم في قرار ارتداء الحجاب، لتلحق بها بعد 3 أشهر فقط.

ويتزامن اليوم 3 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل، ويُقدم هُن لقطات من علاقة الأم والابنة، بعيدا عن الأضواء والفن، خلال السطور التالية.

علاقة مديحة كامل وابنتها ميريهان

تحدثت مصممة الأزياء ميريهان الريس، عن كواليس علاقتها بوالدتها الفنانة الراحلة مديحة كامل، خلال استضافتها في برنامج«الستات ما يعرفوش يكدبوا»، وعن الفساتين التي كانت تصممها لها، إذ قالت:«كان عندها مهرجان وهتاخد جائزة، وأنا صممتلها الفستان، ماما جربتني في أكتر من حاجة، وكانت المفروض هتشتري براند معروف، قولتلها جربيني وسبيني طلع الفستان حلو وأستلمت بيه الجائزة، كان تشجيع ليا، وهي كانت بتحلي أي حاجة، في الأول كانت بتعلق على الشغل وتديني نصائح جامدة، وايه القرف اللي انتي عاملاه ده وكل التهزيأ اللي ممكن يحصل، بس أكبر تشجيع لما لبست تصميمي وتنفيذي، وقعدت فترة مبشتغلش، عملت أنا وهي مشروع تريكو».

فساتين وأزياء مديحة كامل

لم تكن المرة الأولى التي ترتدي فيها الفنانة مديحة كامل، من تصميم ابنتها «ميريهان»،في إحدى المهرجانات وحسب، بل تألقت بفستان في إحدى السهرات من تصميم الابنة، إذ تقول:«في حاجات معينة ليها ذكريات بأفلام معينة شيلتها واحتفظت بيها، وفي فساتين وهدوم طلعت صدقة على روحها، محتفظة بيهم ذكرى منها، ماما كانت بتحب اللون الأحمر وبيليق عليها، كانت بتحب تلبس تيشرتات وجينز في حياتها العادية، ولا تحب تحط ميك أب، غير الروچ».

وفيما يخص كواليس الحجاب، قالت ابنة الفنانة مديحة كامل:«ماما اتحجبت وقعدت تدعي ربنا اتحجب، وربنا قبل دعواتها بعد 3 شهور، لقتني اتحجبت فجأة، كان في هدوم بنلبسها مع بعض».