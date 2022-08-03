قبل الرحلات الطويلة.. تحديث خرائط الملاحة ضروري

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أكدت مجلة السيارات "أوتو موتور أوند شبورت" الألمانية على ضرورة تحديث الخرائط الخاصة بأنظمة الملاحة قبل الانطلاق في الرحلات الصيفية بالسيارات، وخاصة إذا كانت هذه الخرائط موجودة بالسيارة منذ عدة سنوات.

وعادة ما يتوافر لدى السيارات الحديثة اتصال بالإنترنت يتم من خلاله تنزيل تحديثات الخرائط وتثبيتها تلقائيا. وإذا لم يعرف قائد السيارة طريقة تحديث خرائط الملاحة بسيارته، فيمكنه الرجوع إلى دليل السيارة أو الاستفسار لدى الوكيل أو الموزع.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أنه إذا كانت السيارة أقدم من عشر سنوات، فإن تحديث الخرائط بنظام الملاحة يتم عن طريق أسطوانات DVD؛ حيث يقوم قائد السيارة بشراء الأسطوانات الجديدة من الموزع بشرط أن تكون تحديثات الخرائط متوافرة لنظام الملاحة المعني.

بطاقةSD أو وحدة USB

وفي حالة استعمال بطاقة الذاكرة SD أو وحدات الذاكرة الفلاشية USB فإنه يمكن التعرف على مواضع تركيب هذه البطاقات من دليل التشغيل، وغالبا ما تكون هذه الفتحات موجودة في صندوق التابلوه أو في الكونسول الأوسط، وإذا تم إدخال بطاقة الذاكرة SD، فإنه ينبغي إخراجها من أجل تخزين الخرائط المحدثة، وبطبيعة الحال يجب على المستخدم إجراء نسخة احتياطية من ملف الخرائط القديمة قبل تحديثها.

وفي الخطوة التالية يجب تهيئة بطاقة الذاكرة أو وحدة الذاكرة الفلاشية USB وفقا لتعليمات الشركة المنتجة للسيارة، وإلا فلن يتمكن نظام الملاحة من الوصول إلى ملف الخرائط الجديد لاحقا، ولا يسري ذلك على الحالة المحتملة، التي يتم فيها شراء وحدة ذاكرة فلاشية USB بها خرائط جديدة من موزع سيارات.

تحديث الخرائط

وعادة ما يتمكن قائد السيارة من تنزيل أحدث الخرائط من موقع الويب الخاصة بالشركات المنتجة للسيارات، ولكن يتعين على المرء تحديد موديل السيارة وسنة الصنع، وفي معظم الأحيان يتطلب الأمر إنشاء حساب مستخدم.

وتتوافر تحديثات الخرائط بشكل مجاني لبعض الموديلات من فورد وهيونداي وسكودا وفولكس فاجن، وهناك خيارات الاشتراكات أو إمكانية التحديث حسب المتطلبات الفردية، وقد تستغرق عملية تنزيل ملف الخرائط بضع ساعات حسب درجة التحميل على السيرفر وحجم الملف، ولذلك يتعين على قائد السيارة مراعاة تحديثات الخرائط قبل السفر بوقت كافٍ.

وعادة ما يتم تنزيل تحديثات الخرائط في ملف مضغوط zip، والذي يجب فك ضغطه، وبعد ذلك يجب نقل ملف الخرائط الجديد على وسيط تخزين تم تهيئته حديثا، ثم يتم إدخال بطاقة الذاكرة في فتحة التركيب في السيارة أو توصيل وحدة الذاكرة الفلاشية USB في المنفذ الخاص بها، وعندئذ يتم تشغيل نظام الملاحة، والذي يتعرف على الخرائط الجديدة ويقوم بإعدادها أو يقوم بإجراءات حسب التعليمات.