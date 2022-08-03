3 نصائح للتعامل مع ثرثرة ابنك بإيجابية.. منها «اتركيه يتكلم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع المراحل الأولى من عمر الطفل قد تظهر عليه علامات الرغبة في اكتشاف كل ما يدور حوله، والتي تدفعه إلى الكلام كثيرًا لحد الثرثرة في بعض الأحيان، وهو ما يشعر بعض الآباء بانزعاج كبير تجاه التعامل مع الأمر، خاصة مع محاولات البحث عن طرق لردع الطفل عن هذا الفعل غير المقصود لكن بصورة سلوكية سليمة.

نصائح للتعامل مع الطفل الثرثار

وكشفت العديد من الدراسات أن هناك بعض الإيجابيات والسلبيات لثرثرة الأطفال، إذ تتمثل الإيجابيات في أن الكلام الكثير دليلا على شعورهم بالارتياح والثقة فيمن حولهم لتوصيل مشاعرهم، فيما تأتي السلبيات في إزعاج المحيطين بهم، وعدم رغبتهم في الإنصات إليهم بشكل كبير، بحسب diamondbarmontessoriacademy الأمريكي.

ويمكن التعامل مع الطفل الثرثار من خلال بعض النصائح التي تتمثل في:

1- تقدير الطفل وعدم ردعه

لا يجب القيام بمحاولات ردع الطفل عن الأمر، ويجب منحه التقدير الكامل والثقة الكبيرة في النفس، وذلك حتى تكون لديهم ثقة في مشاركة من حولهم بأفكارهم.

2- منحه الفرصة للتحدث

أهم ما يجب فعله، هو ترك الطفل يتحدث كما يشاء، وذلك حتى يتمكن من التعبير عن مشاعره، وكيفية الاستماع إلى الآخرين.

3- وضع حدود واضحة

يجب عليك وضع حدودًا واضحة لتعليم طفلك عما يمكنه التحدث عنه، وما يجب ألا يشارك بالكلام به، فليست كل الأمور تناسب سنه للحديث، كما يجب تنبيههم في الحفاظ على خصوصية الأمور، وذلك حتى تتم تربيتهم على حفاظ أسرار المحيطين بهم.