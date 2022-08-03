الامارات | جلسات «طيران الإمارات للآداب» متاحة على «يوتيوب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت مؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب، أبرز جلسات دورة المهرجان لعام 2022، التي جرى تسجيلها خلال فترة المهرجان. وتتاح هذه الجلسات المميزة الآن لجميع المشاهدين على قناة المؤسسة على منصّة «يوتيوب».

وتشتمل الجلسات على حوار «القيادة العالمية» مع ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام «إكسبو 2020 دبي»، وإندرا نويي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «PepsiCo»، إضافة إلى نقاش مميز يستعرض فيه صانع المحتوى الأشهر على منصة «يوتيوب»، أحمد الغندور، الملقب بـ«الدحيح»، وسالم المري، مدير برنامج الإمارات لروّاد الفضاء، والمؤلف سيرحي بلوخي، أفكارهم حول الاكتشافات العلمية على مر العصور. كما يمكن للمتابعين مشاهدة دكتور روبي أوجلا، مؤلف العديد من الكتب الأكثر مبيعاً، مع مؤلفة كتب الطبخ ومقدمة البرامج ورائدة الأعمال زهرة عبدالله، ويناقش كلاهما الطرق الأحدث لطهي الوصفات الكلاسيكية. فيما تستكشف جلسة «التقاء الشرق بالغرب» تاريخ العولمة الطويل في الفن والأدب والطعام مع المؤلفة المرموقة، لوسيندا ديكنز هوكسلي، حفيدة المؤلف الأشهر، تشارلز ديكينز، ودانييل إل نيومان، رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة دورهام، وكريم هاوزر، رئيس العلاقات الدولية في البيت العربي بإسبانيا. وتتاح جلسة فريدة من نوعها لمحبي أدب الجريمة، إذ تقدم مجموعة من المتخصصين في هذا المجال: فيليسا ياب ولوسي فولي ومارك بيلينغهام وبولي فيليبس، بعض آرائهم حول أصالة الأفكار في كتب الجريمة والإثارة. كما يمكن للمشاهدين الاستمتاع بحديث الشاعرة والروائية نور نجا مع الكاتبة والمحررة سلمى الدباغ حول الحميمية في الأدب العربي.

وقالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان الإمارات للآداب: «نسعى باستمرار وجهد لجعل المشهد الأدبي أكثر شمولية، من خلال إتاحة الوصول بسهولة إلى المحادثات المتنوعة التي يقدمها مهرجان الإمارات للآداب على الإنترنت. تتلخص مهمة القائمين على المهرجان في جعل متعة الأدب والنقاشات الممتعة التي تقام على شرفه متوافرة لمختلف شرائح الجمهور من حول العالم، ليتسنى لهم الاستمتاع بالتجربة الاستثنائية التي يقدمها المهرجان».