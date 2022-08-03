الامارات | التوجّه للأغذية الصحية تزايد أثناء الجائحة

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شكرا لقرائتكم خبر عن التوجّه للأغذية الصحية تزايد أثناء الجائحة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مزيد من الخضراوات والتفاح، وإقبال أقل على الوجبات السريعة.. هذه بعض النتائج التي خلصت إليها دراسة أجريت في الولايات المتحدة بشأن التغيرات التي طرأت على العادات الغذائية أثناء فترة جائحة كورونا. واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق بجامعة بوسطن الأميركية على تغريدات تتعلق بالأغذية الصحية على «تويتر» خلال الجائحة. وأشارت الدراسة إلى أن الإغلاقات التي طبقت بهدف السيطرة على الفيروس، وما استتبعها من إغلاق لمطاعم الوجبات السريعة دفعت كثيرين إلى تغيير عاداتهم نحو الأطعمة الصحية.
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