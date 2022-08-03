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الامارات | التوجّه للأغذية الصحية تزايد أثناء الجائحة

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سان فرانسيسكو - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مزيد من الخضراوات والتفاح، وإقبال أقل على الوجبات السريعة.. هذه بعض النتائج التي خلصت إليها دراسة أجريت في الولايات المتحدة بشأن التغيرات التي طرأت على العادات الغذائية أثناء فترة جائحة . واعتمدت الدراسة التي أجراها فريق بجامعة بوسطن الأميركية على تغريدات تتعلق بالأغذية الصحية على «تويتر» خلال  الجائحة. وأشارت الدراسة إلى أن الإغلاقات التي طبقت بهدف السيطرة على الفيروس، وما استتبعها من إغلاق لمطاعم الوجبات السريعة دفعت كثيرين إلى تغيير عاداتهم نحو الأطعمة الصحية.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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