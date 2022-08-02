5 أشياء تجنبها بعد الأكل.. أهمها تناول الشاي والاستحمام

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتبع البعض العادات الخاطئة عقب تناول الطعام، والتي تسبب لهم العديد من المشكلات الصحية منها ظهور البطن أو حدوث زيادة مفرطة في الوزن، بخلاف الأمراض الأخرى التي يرصدها «هن» خلال السطور التالية، إذ توجد 5 أشياء يلزم الابتعاد عنها عند تناول الطعام بحسب «Health Line» الطبي.

الخلود إلى النوم

يعتبر النوم عقب تناول الطعام من أكثر العادات الخاطئة التي يفعلها الكثيرون، إذ يؤدي إلى الإصابة بالعديد من المشكلات في المعدة، كما أنه يسبب حدوث انتفاخ في البطن، بالإضافة إلى اضطراب معدل النوم وتوقيته، وكشف الأطباء بأن الأفراد الذين لا يقبلون على النوم عقب تناول الطعام هم الأقل عرضة للإصابة بالأمراض.

الاستحمام

يؤدي الاستحمام عقب تناول الطعام إلى زيادة نشاط الدورة الدموية وتحفيز وصول الدم إلى اليد والقدم، وبالتالي يقل وصوله إلى المعدة مما يسبب ضعف أداء الجهاز المناعي.

التدخين

من العادات المقدسة لدى الكثير من الرجال وتعتبر أسوأ ما يحدث للجسم، حيث عند تلقيه لكمية من النيكوتين في ذلك الوقت فإنه يصعب دخول الأكسجين إلى الجسم بالقدر المطلوب، وبالتالي تصعب عملية الهضم، ووفقًا لما أكدته الأبحاث الطبية بأن شرب سيجارة بعد الطعام تعادل 10 سجائر.

تناول الشاي

يحتوي الشاي على عدد من العناصر التي تتحد مع عنصر الحديد والبروتين مما يمنع الجسم من الحصول على الفوائد اللازمة، كما أن تناوله بشكل مفرط يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

السباحة

وقال الدكتور عبدالله البري أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمن خلال حديثه لـ«هن» إن حرص الكثير من السيدات على تناول أطفالهن الطعام قبل نزول حمام السباحة أو البحر، من أكثر العادات الخاطئة التي لا يدركها البعض خلال فصل الصيف، لأنه يعرقل حركة الدم في الوصول إلى المعدة، ولكن يمكن نزول حمام السباحة عند تناول وجبات خفيفة فقط.