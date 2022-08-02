كيف تساعدنا الشوكولاتة في التخلص من الوزن الزائد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

الشوكولاتة هي أطعمة سكرية ومعالجة ولم تكن أبدًا جزءًا من النظام الغذائي لأي شخص، ومع ذلك، يمكن أن يلعب النوع "الداكن" منها دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الشخص.

الشوكولاتة الداكنة تعمل على تخفيف التوتر بشكل فعال، فهي غنية بالكاكاو وهو المحتوى الأساسي الذي يعود بالفائدة على صحة الفرد، حيث ينصح الباحثون عن إنقاص الوزن بتناول الشوكولاتة الداكنة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو وتفتقر إلى منتجات مثل الحليب والجلوكوز، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.

دعونا نلقي نظرة مفصلة على كيف يمكن أن تساعدنا الشوكولاتة الداكنة في التخلص من الوزن الزائد.

- الشوكولاتة الداكنة تمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام

يتم التخلص من المواد السكرية من معظم النظم الغذائية؛ ومع ذلك ، من الضروري الانغماس قليلاً في الرغبة الشديدة في كبحها لفترات طويلة، لن يشكل تناول قطعة أو قطعتين من الشوكولاتة الداكنة عقبة أمام عملية إنقاص الوزن.

تقلل الشوكولاتة الداكنة من الرغبة الشديدة لديك لأنها تتحكم في الإنتاج المفرط لهرمون الجريلين، وهو هرمون يسرع من آلام الجوع.

- الشوكولاتة الداكنة تساعد في خفض مستويات السكر في الدم

تتكون الشوكولاتة الداكنة من العناصر الغذائية النباتية التي تسمى الفلافانول.

تلعب الفلافانول دورًا نشطًا في القضاء على مستويات السكر في الدم في الجسم ، مما يؤدي إلى تقليل الدهون بشكل كبير، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول أي شيء سيئ، لذا تناول الشوكولاتة الداكنة بكميات خاضعة للرقابة.

- الشوكولاتة الداكنة تقلل الشهية

تساعد الكمية المناسبة من المحتوى الليفي في الشوكولاتة الداكنة على الشعور بالرضا وبالتالي تقليل الشعور بالجوع.

قطعة واحدة مكونة من 70٪ شوكولاتة داكنة تشكل 16٪ من مدخولك الغذائي المعتاد، على الرغم من أن الأطعمة مثل دقيق الشوفان والبروكلي تعتبر من أفضل مصادر الألياف، إلا أن الشوكولاتة الداكنة هي أفضل خيار حلو، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على لياقتك ورشاقتك.

- تبقي مستويات التوتر لديك تحت السيطرة

يمكن أن تؤدي زيادة التوتر أيضًا إلى زيادة الوزن بشكل كبير، يمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط إلى تسريع مستويات الكورتيزول لديك مما يؤدي إلى زيادة الشهية عندما تبدأ في استهلاك كمية زائدة من الطعام للتحكم في تقلب مشاعرك.

تفرز الشوكولاتة الداكنة السيروتونين والإندورفين داخل عقلك مما يساعد في الاسترخاء والهدوء.

- الشوكولاتة الداكنة تقلل الالتهاب

عندما يكون جسمك ملتهبًا، تحدث اضطرابات على المستوى الخلوي، لا يؤدي الالتهاب المزمن إلى مشاكل صحية خطيرة مثل السرطان والسكري وأمراض القلب فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إعاقة عمل تنظيم التمثيل الغذائي، نظرًا لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مركبات الفلافانول، فإن قضمها بكميات صغيرة يمكن أن يساعد في السيطرة على الالتهاب بسبب خصائص الفلافانول المضادة للالتهابات.

- يمكن أن تشجعك الشوكولاتة الداكنة على ممارسة الرياضة

استهلاك الشوكولاتة الداكنة سيجعل جسمك يشعر بالنشاط مما سيحفزك على أن تكون نشطًا، ستشعر بتعب أقل وستختبر قدرًا أقل من الألم بعد التدريبات، ستدفعك هرمونات "الشعور بالرضا" التي يفرزها استهلاك الشوكولاتة الداكنة إلى تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

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