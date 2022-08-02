للحصول على بشرة صحية ونقية.. تناولي هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

البشرة لديها وظائف عديدة، فهي تحمينا من الميكروبات وتحافظ على توازن نسبة الماء في الجسم وتقلل تأثير الأشعة فوق البنفسجية التي نتعرض لها.

لذا فإن امتلاك بشرة صحية هو أمر مهم، ومع كثرة منتجات العناية بالبشرة في السوق فقد يصبح اختيار المنتج الأمثل أمراً مرهقاً، لكن ربما يكون المكان الأمثل لبدء رعاية البشرة هو أجسادنا.

دائماً ما ينصح الخبراء بالحمية المتوازنة، لكن بعضاً من تلك الأطعمة يمكن تناولها ودمجها مع الحمية الغذائية لتحقيق الهدف الذي ننشده جميعاً وهو الوصول لبشرة مثالية.

إليك قائمة بالأطعمة التي تفيد البشرة حين تدمجينها بحميتك الغذائية، وفقاً لموقع "برايت سايد".

1. قرع العسل

يزخر قرع العسل بإنزيمات الفاكهة، مثل الزنك وأحماض الألفا هيدروكسي، وهي مكونات شائعة الاستخدام في منتجات العناية بالبشرة.

ويساعد اليقطين في تنعيم البشرة ويساعد في حفظ درجة حموضة البشرة، حيث تميل البشرة إلى أن تكون أكثر حمضية، لكن حين نتناول اليقطين، يساعد الزنك في تنظيم إنتاج زيوت البشرة. كما أنه يحتوي على فيتامين سي والكارتنويدات، ما يحمي البشرة من التأثر بالأشعة فوق البنفسجية الضارة.

2. البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على مركب البيتا كاروتين. حين يدخل هذا المركب الجسم، فإنه يتحول إلى فيتامين إيه.

وتستخدم مشتقاته في العديد من منتجات العناية بالبشرة ويشتهر طبياً باسم الرتينول. يساعد الرتينول في مكافحة التجاعيد كما أنه يرفع معدل تجديد الخلايا.

حين يهضم الجسم هذا المركب، فإن فيتامين إيه يعمل كطبقة خارجية عازلة للبشرة ضد التشوه وتغير اللون والالتهابات وانسداد المسام.

3. الباباز

الباباز من الفواكهه الإستوائية، ويزخر بالفيتامينات والمعادن التي تزيد مرونة البشرة، مما يؤدي إلى تقليل عدد الخطوط الدقيقة والتجعيدات. يحتوي الباباظ على فيتامينات إيه وسي وكي وبي، بالإضافة إلى حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم.

4. حبوب الكينوا

تحتوي حبوب الكينوا على كمية عالية من الألياف. إذ يعادل كوب حبوب الكينوا ما يتراوح من 17 إلى 27 غراماً من الألياف.

حين نتناول هذه الحبوب بانتظام، فإن هذا سيزيل السموم من الجسم، مما يؤدي إلى نقاء البشرة وتقليل عدد البقع الداكنة.

5. السمك الدهني

تحتوي أسماك الرنجة والسردين والسلمون على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين إي. فيتامين إي هو أحد مضادات الأكسدة، ويحمي البشرة من الجذور الحرة والالتهابات.

تناول السمك الدهني يساعد كذلك على تقليل الضرر الناتج من الأشعة فوق البنفسجية، ويساعد في تقليل أعراض الالتهابات، ويجعل البشرة أقل تفاعلاً مع الأشعة فوق البنفسجية.

6. الطماطم

تحتوي الطماطم على فيتامين سي والكاروتينات، ومن ضمنها مركب الليكوبين. اتضح أن هذه المواد تحمي البشرة من الضرر الذي تسببه أشعة الشمس. وقد يساعد هذا أيضاً على منع التجعيدات.

الكمية العالية من الكاروتينات مفيدة جداً لصحة البشرة. تناول الأطعمة الغنية بالكاروتينات بالإضافة لأحد مصادر الدهون مثل زيت الزيتون يساعد في امتصاص الكاروتينات.

7. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وفيتامين إي وفيتامين سي. تساعد الدهون الصحية في الحفاظ على رطوبة البشرة ومرونتها. فيتامين إي مضاد للأكسدة مما يساعد في حماية البشرة من الضرر التأكسدي وتزيد فاعليته حين يمتزج بفيتامين سي. كما أن الأفوكادو يحتوي على مركبات تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

8. الجوز

يحتوي الجوز على الأحماض الدهنية الأساسية، مثل الزينك وأوميغا 3 وأوميغا 6. هذه المغذيات تساعد في الحفاظ على صحة البشرة. يساعد الزنك على أن تعمل الطبقة الخارجية للجلد كما ينبغي، ويساعد في الشفاء من الجروح ويكافح البكتيريا والالتهابات. يحتوي الجوز على نسبة متوازنة من أحماض أوميجا الدهنية مما يساعد على تقليل الالتهابات.

9. البروكلي

يزخر البروكلي بالفيتامينات والمعادن الضرورية لحماية البشرة. يحتوي البروكلي على الزينك وفيتامين إيه واللوتين، الذي ينتمي للكاروتينات، كما يحتوي على مركب يُدعى السولفورافين وفيتامين سي.

يساعد اللوتين في حماية البشرة من ضرر المواد المؤكسدة. قد يساعد السولفورافين في حماية البشرة من أشعة الشمس. كما يساعد في الحفاظ على مستوى الكولاجين.

10. الصويا

تحتوي الصويا على مركب نباتي يمكنه أن يحاكي أو يمنع الاستروجين في الجسد، ما يساعد في تقليل الخطوط الدقيقة والتجعيدات كما يحسن مرونة البشرة. واتضح أنها تكافح جفاف البشرة وتزيد الكولاجين، ما ينتج بشرة قوية وناعمة. كما أنها تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

11. العنب الأحمر

يحتوي العنب الأحمر على الريسفيراتول، وهو مركب مقترن بتقليل آثار الشيخوخة. أوضحت بعض الدراسات أنه قد يقلل إنتاج الجذور الحرة المضرة بالبشرة. وهي تدمر خلايا البشرة وتؤدي لظهور علامات التقدم في السن.

12. القرنبيط

يحتوي القرنبيط على حمض أميني قوي يُدعى الهستيدين. قد تزداد البقع الداكنة سوءاً في حالة التعرض المبالغ فيه لأشعة الشمس، لكن هذا الحمض الأميني يمنع الأشعة فوق البنفسجية الضارة من تدمير البشرة. كما أنه يحتوي على الألياف وفيتامين بي 6 وفيتامين سي وفيتامين كي وحمض الفوليك والفوسفور والماغنسيوم.

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