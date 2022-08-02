أخطاء في الموضة تجعلك تبدين أكبر سنا.. تجنبيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أتعلمين أن الأسلوب الذي تتبعينه في ارتداء الملابس ونوع الملابس التي ترتدينها تؤثر على نظرتك إلى نفسك وحالتك المزاجية وكذلك صحتك؟ يُسمي العلماء هذا بـ " الإدراك الاجتماعي من خلال اللباس".

فعند اختيارنا لملابسنا النهار، نأخذ بعين الاعتبار لا شعورياً بعض الخصائص المرتبطة به. وبالتالي إن قمت باختيار ملابس أو إكسسوارات تحاكي ملابس الكبيرات في السن، فستشعرين أنكِ واحدة منهن بشكل لا إرادي.

ويكفي أن تلتزمي بعدد من القواعد البسيطة، لتحمي نفسك من الوقوع ضحية أخطاء الموضة الشائعة التي تجعلكِ تبدين أكبر سنّاً.

نستعرض أبرز أخطاء الموضة التي تجعلك تبدين أكبر سنّاً وفقاً لموقع برايت سايد.

1. ارتداء ملابس برقبة مفتوحة

إذا كنتِ تودين الظهور بمظهر أصغر سنّاً، فاحرصي على عدم إخفاء رقبتكِ. اختاري بلوزة ملائمة برقبة مفتوحة بدلاً من بلوزة بعنق طويل.

2. تجنّب ارتداء التنانير الطويلة

لن يمنحكِ ارتداء التنانير الطويلة مظهراً شاباً أو حيوياً أو جذاباً. كما أن التنانير القصيرة ليست خياراً مثالياً، كونها قد تجعلكِ تبدين بمظهر غير لائق أو مبتذل. تجنبي ارتداء هذين النوعين من التنانير وعليكِ بالتنانير التي بطول الركبة.

3. تجنب سترات الصوف المحبوكة

ابتعدي عن ارتداء هذا النوع من الملابس حتى لو كنت تجدين فيه راحتك، وخاصة إن كانت السترة بلون شاحب أو داكن. ارتدي بدلاً من ذلك جكيتاً أو رداءً فضفاضاً.

4. تفادي الأوشحة إلّا إذا كان الطقس بارداً

يمنحكِ ارتداء الوشاح مظهراً أكبر سناً، لذا حاولي تجنب ارتداءه ما لم يكن الطقس يستدعي ذلك وأبقي عنقكِ ظاهرة.

5. تفادي ارتداء اللون الأسود بشكل موحد

صحيح أن اللون الأسود من الألوان الأنيقة، ولكن تجنّبي الظهور بمظهر أسود بالكامل. حيث يُسلط ذلك الضوء على لون بشرتكِ ويُبرز جميع تجاعيد وجهك، عكس الألوان الفاتحة التي تمنحكِ إطلالة مشرقة.

6. اختيار المكياج الفاتح

الإفراط في وضع المكياج وأحمر الشفاه الساطع جداً أو الداكن جداً، على لفت الانتباه إلى التجاعيد المُحيطة بفمك.

في حين يمنح ظلال العيون الداكن عينيكِ مظهراً حاداً. عليك بالألوان المحايدة وملمع الشفاه، لتحصلي على مظهر طبيعي وشاب.

7. الابتعاد عن الملابس كبيرة الحجم

تجعلكِ الملابس كبيرة الحجم تبدين أكبر حجماً وبدينة. لذا اجعلي ارتدائها مقتصراً على النادي الرياضي، وعليكِ أن تحرصي على ارتداء الملابس الملائمة لحجمك، التي تُبرز أفضل ملامحك الجسدية.

8. تجنب ارتداء النظارات الطبية ما أمكن

يرتدي كثير من الناس النظارات ليظهروا بمظهر العباقرة النجباء، ولكنهم بذلك يُضيفون بضع سنوات إلى أعمارهم الحقيقية. وتفاديا لهذا المظهر يمكنك استبدال النظارات بالعدسات اللاصقة.

9. الابتعاد عن ارتداء الملابس ذات الطبعات الوردية

تجعلكِ الفساتين والبلوزات ذات الطبعات الوردية تبدين كالسيدات الكبيرات في السن. اختاري ألوان الباستيل بدلاً من ذلك، وخصصي الفساتين المزينة بالأزهار للحفلات التقليدية.

10. تجنّب قصات الشعر القصيرة

قد يبدو الشعر القصير أنيقاً، لكنه يضيف بضع سنوات إلى عمرك الحقيقي. حافظي على مظهر شعركِ الطويل إذا كان كثيفاً وبصحة جيدة.

11. عدم استخدام تسمير البشرة

تضفي المُسمرات الصناعية على وجهك لمسة مصطنعة واضحة المعالم وتبرز جميع المناطق التي تحاولين إخفاءها من وجهك. وعوض ذلك، يمكنك اختيار واقي شمس مناسب، لتحصلي اسمرار طبيعي ومتساوٍ.

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