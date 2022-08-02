العثور على رأس ثعبان في وجبة طعام خلال رحلة طيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن المسافرين يتناولون وجبات طعام صحية مقدمة من المسؤولين عن رحلات الطيران على متن الطائرة، لكن الغريب أن تجد في هذا الطعام ما يثير الاشمئزاز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة metro البريطانية، يُظهر مقطع فيديو مروع كيف انتهى الأمر برأس ثعبان مقطوع بطريقة ما، في وجبة على متن طائرة على شركة طيران اقتصادية.

- اكتشاف رأس ثعبان

وزعم أحد أفراد طاقم طيران الرحلة، أنه عثر على رأس ثعبان مقطوع في وجبة كان يتناولها على متن الطائرة.

وأشار موظف شركة الطيران إلى أنه كان يأكل الوجبة المخصصة للطاقم، ليعثر على رأس ثعبان بين البطاطس والخضروات، وفقا للصحيفة

- رحلة الطيران

وأضافت الصحيفة، أن الحادث كان على متن رحلة لخطوط طيران "SunExpress flight" المتجهة من أنقرة في تركيا إلى دوسلدورف في ألمانيا.

- ماذا قالت شركة الطيران

من جهتها قالت شركة الطيران SunExpress ، إن الحادثة غير مقبولة على الإطلاق، وتم وقف التعامل مؤقتا مع مورد المواد الغذائية وتم فتح تحقيق في الواقعة.

وأضافت: "لدينا أكثر من 30 عاما من الخبرة في الطيران، ومن أولوياتنا القصوى أن تكون الخدمات التي نقدمها لضيوفنا على متن طائراتنا على أعلى مستويات الجودة، وأن يتمتع ضيوفنا وموظفونا بتجربة طيران مريحة وآمنة".

وتابعت: "الادعاءات في الصحافة بشأن خدمة الطعام على متن الطائرة غير مقبولة على الإطلاق، وقد بدأ تحقيق مفصل حول هذا الموضوع، وحتى يتم الانتهاء من عملية البحث المعنية، تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية، بما في ذلك وقف توريد المنتج ذي الصلة، على الفور".

- شركة التغذية تدافع عن نفسها

في سياق متصل، تقدم شركةSancak Inflight Services وجبات على متن الطائرة لشركة الطيران.

ودافعت عن نفسها، قائلة: "رأس الثعبان قد يكون أضيف إلى الوجبة بعد أن تم إعدادها، لم نستخدم أيًا من الأجسام الغريبة التي كان من المفترض أن تكون في الطعام عند الطهي (بسبب الظروف التقنية والحرارية المستخدمة في مرافق تقديم الطعام على متن الطائرة)".

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