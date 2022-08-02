أهمية سُرة البطن في جسم الإنسان وأغرب الحقائق حولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هل تعلم أن تراكم الأوساخ في سرة البطن بشكل كبير جعل الناس يظنون أنها من علامات سرطان الجلد؟ وهل تعلم أيضاً أنه، عكس الاعتقاد الشائع، ما كل الثدييات تولد بسرة؟

إن السُرة في واقع الأمر، عضو مثير للاهتمام من الجسم البشري؛ فمن جهة، يميل الناس إلى إهمالها ويتعاملون معها وكأنها غير موجودة. ومن جهة ثانية قد تصبح مهوى أفئدة الكثيرين يهتمون بها إلى حد الغلو. وعموماً، فالسرة عبارة عن "دمغة" ولادة تذكرنا بأصولنا.

إليك أبرز المعلومات حول سرة البطن وفقاً لموقع برايت سايد.

1. من الغريب أن بعض الناس ليست لديهم

هل رأيت من قبل صورة للعارضة كارولينا كوركوفا وتساءلت أين سرة بطنها؟ على الرغم من أننا جميعاً نملك سرة بطن، إلا أن أحد العيوب الخلقية النادرة، والذي يطلق عليه اسم الفتق السري، يمكن أن يتسبب في نهاية المطاف في إخفاء السرة.

في هذه الحالة تلتصق أمعاء الجنين على جدار المشيمة، ما يستدعي جراحة دقيقة يكون من بين آثارها ترك الطفل بدون سرة.

2. بعض الحيوانات الثديية لا تملكها

يجزم علم الأحياء بأن كل الثدييات يجب أن يكون لديها سرة بطن، لكن هناك على الدوام استثناءات في الطبيعة. فالحقيقة أن بعض الثدييات، مثل حيوان الكنغر وخلد الماء، لا تمتلك سرة بطن.

3. ولكن الدلافين تملكها

فبالرغم من أن الدلافين مخلوقات مائية تعيش في البحر، إلا أنها تعتبر حيوانات ثديية.

4. إنها واحدة من الندبات الأولى على أجسادنا

بغض النظر عن مدى جاذبيتها، فإن سرة البطن تعتبر ندبة من الناحية التقنية. وهي تتشكل عقب قطع الحبل السري، الذي كانت تتم من خلاله عملية تغذية الجنين وهو داخل الرحم. وتؤثر طريقة ربطه في شكل السرة لاحقاً.

5. لكل منا سرة بطن مختلفة عن الآخر

تعيش العديد من الأنواع المختلفة من البكتيريا في سرة البطن، وهذا يمنح لكل شخص تكويناً مختلفاً. لقد تم اكتشاف حوالي 2400 نوع مختلف من البكتيريا تعيش في السرة. وهناك حالة غريبة لشخص تم العثور في سرة بطنه على نوع بكتيري يوجد فقط في عينات تربة في اليابان، على الرغم من أن هذا الشخص لم يزر اليابان قط.

6. لدى معظم الناس سرة بطن بارزة.

رغم أنها تكون في البداية لدى معظم الأطفال بارزة إلى الخارج، فإن سرة البطن عادة ما تتحول إلى “فوهة” داخلية أثناء نمو جسم الإنسان. وهناك 10 في المائة من الناس فقط تبقى سراتهم بارزة بعد مرحلة البلوغ.

7. اتساع البطن يدفعها إلى البروز

أثناء فترة الحمل، عندما يتوسع بطن المرأة من أجل استيعاب الجنين الذي يكبر داخل الرحم، قد تبرز سرة البطن الداخلية ويصبح شكلها غريباً. لكن الوضع يعود إلى سابق عهده لدى معظم النساء، بعد فترة من الولادة.

8. السرة البارزة أقل جاذبية

توصل الباحثون في هذه الدراسة، إلى أن أغلب الناس ينظرون إلى السرة البارزة على أنها أقل جاذبية، في حين يعتبرون السرة الصغيرة على شكل حرف T أكثر جمالاً وجاذبية.

9. عمليات تجميل الصدر قد تتم من خلال السرة

في بعض العمليات الطبية، يتم إجراء شقوق أو ثقوب في سرة البطن، من أجل تجنب الندبات الطبية الكبيرة. ونجد من بينها على سبيل المثال، عملية تكبير الصدر (الثديين).

10. ثقب سرة البطن للزينة، يتطلب وقتاً طويلاً للشفاء

قد تبدو ثقوب سرة البطن جذابة، ولكن قبل أن تقرري الحصول على أحدها، ضعي في اعتبارك أنها تستغرق وقتاً طويلاً جداً قبل أن تلتئم. وتتراوح الفترة اللازمة للشفاء ما بين 6 إلى 12 شهراً في المتوسط. وإذا لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح، فقد تسبب التهابات ومضاعفات خطيرة.

11. ملاذ للأوساخ

إذا لم تحرص على تنظيف سرتك بانتظام، فإن الأوساخ تتراكم داخلها، مشكلة مزيجاً من ألياف الملابس والشعر وخلايا الجلد الميتة. ونظراً لأن الرجال يمتلكون في العادة مزيداً من الزغب حول منطقة السرة، فإن ذلك المزيج قد يتحول إلى كريات من الوبر.

12. أغرب الهوايات في العالم

مهما بدا لك هذا الأمر غريباً، فإن جمع النسالة (الوبر العالق بالجسم) هو في الواقع هواية. يملك جراهام باركر من أستراليا أكبر مجموعة من وبر سرة البطن، وهو ما ضمن له مكاناً في موسوعة جينيس العالمية عام 2000.

كما تهوى الفنانة راشيل بيتي كايس، تشكيل مجسمات دببة صغيرة من وبر السرة.

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