أخبار سارة عن طفلة أسيوط بعد مرور 11 يوما على واقعة الاعتداء.. الأب يوضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات ملحوظة شهدتها حالة «ملك» الشهيرة إعلاميًا بـ طفلة أسيوط، كشف عنها والدها مؤخرًا، وذلك بعد مرور عدة أسابيع على واقعة تعرضها للتعدي على يد طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، أثناء تواجدها داخل إحدى دورات المياه لمدينة ملاهي شهيرة.

تطورات حالة طفلة أسيوط

وقال والد طفلة أسيوط في تصريحاته لـ«هن»، إن هناك تحسن تدريجي بدأ في الظهور على الصحة النفسية لابنته «ملك»، وذلك بعد تلقيها عدد من جلسات العلاج النفسي، على مدار الأيام القليلة الماضية، إذ لجأت الأسرة للأمر بعد سوء الحالة النفسية للصغيرة عقب تعرضها لواقعة التعدي داخل مدينة الملاهي.

وتابع والد طفلة أسيوط حديثه لافتًا إلى أن ابنته بدأت تتحسن تدريجيًا حيث أنها باتت تنام بصورة أفضل من البداية، إلى جانب عودتها إلى اللعب مرة أخرى رفقة أشقائها «رجعت تلعب تاني مع إخواتها، وتقعد معاهم، ونومها اتحسن عن الأول والدكاترة قالوا مع الوقت هتتحسن أكتر».

حقيقة وفاة طفلة أسيوط ضحية الاعتداء بالملاهي

وقبل عدة أيام كان جرى تداول بعض الأحاديث عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي زعمت وفاة طفلة أسيوط، بعد تعضرها للواقعة الأليمة، وهو ما نفاه والدها في تصريحات مسبقة، موضحا أنها تتلقى العلاج النفسي حتى تتحسن حالتها.

تفاصيل واقعة طفلة أسيوط

وقبل نحو 11 يومًا كانت طفلة أسيوط رفقة والدتها داخل مدينة ملاهي شهيرة بالمحافظة، وبينما كانت تلهو مع عدد من الأطفال، أرادت الذهاب إلى دورة المياه فتوجهت معها الأم، ودخلت الطفلة وظلت والدتها تنتظرها خارج الحمام، وحسب ما كشفت التحريات عن تفاصيل الواقعة، فوجئت الأم بانهيار ابنتها، وسرعان ما سألتها عن سبب بكائها، لتخبرها بأن أحد الأشخاص ضربها، وأثناء تحدثها خرج هذا الشخص خلفها من دورة المياه فأشارت عليه وقالت إنه من تعدى عليها.