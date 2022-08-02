لايف ستايل

4 طرق طبيعية لعلاج حروق الشمس: «استمتعي بالمصيف دون قلق»

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ترطيب الجلد

لتفادي درجة حرارة حرارة شهر الصيف، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى التردد على الشواطئ ونزول حمامات السباحة، للاستمتاع بالأجواء الصيفية التي تضم العائلات والأصدقاء، ولكن يتفاجأ البعض بعواقب زيارة المصايف عقب الانتهاء من أنشطتهم، إذ يظهر على الجلد آثار الشمس من اسمرار، ومن المحتمل أن يعاني الكثيرون من تقشير الجلد إثر الخروج من ماء البحر.

وفيما يلي يوضح «هن» مجموعة من الحلول الطبيعية التي تساعدك في الحد من تقشير الجلد، والاسمرار الناتج من حرارة الصيف، بحسب موقع «Health Line».

الصبار 

يعتبر الصبار من المنتجات الطبيعية المرطبة التي تساعد على تهدئة الجلد من التهيج، فضلًا على أنه يستخدم في علاج حروق الشمس أيضًا ويمكن استخدامه من خلال اتباع الآتي:

- ضعي كريم الصبار أو الزيت على الجزء المحروق من الجلد واتركيه لمدة 10 دقائق، إذ يساعد ذلك في الحد من آثار الحروق وتقليلها.

- تجنبًا لإصابة الجلد بالجفاف مما يزيد من التقشير، يلزم وضع مرطب مباشرة عقب الحروق.

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مضادات للالتهاب

في حالة تدهور حالة الجلد عقب الحروق، يمكن اللجوء إلى استخدام المضادات الحيوية حتى تقشر الجلد التالف، ولكن يلزم أن يكون الوصف من قبل الطبيب المتخصص حتى لا تتفاقم الأعراض.

ماسك الزبادي والخيار المبشور

يعد ماسك الخيار والزبادي من أكثر الخلطات الطبيعية التي تعالج اسمرار البشرة والتهابها، لذا يفضل وضعه مع استخدام الطرق العلاجية الأخرى، ويمكن تجهيزه باتباع التالي:

- أحضري علبة من الزبادي.

- ضيفي إليها قطع من الخيار المبشور.

- ضعيها على بشرتك لمدة 15 دقيقة.

- كرر الأمر عدة مرات كل يوم حتى تحصل على النتيجة المرغوبة.

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ماسك العسل

يعتبر ماسك العسل الأبيض من أكثر الوسائل الفعالة لترطيب البشرة وتقشيرها، إذ يوضع بشكل مباشر على البشرة لمدة 5 دقائق خلال اليوم، ثم نظفيها جيدًا بالماء.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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