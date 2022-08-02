سعر فستان إليسا في حفلتها الأخيرة.. مصنوع من الترتر الأسود (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أحيت الفنانة إليسا مؤخرا حفلا غنائيا في كازينو لبنان، وارتدت فستانا من اللون الأسود لفت الانتباه إليها، إذ تميز بالجرأة إلى حد ما ولكنه أظهر قوامها بشكل مثالي، وأخفى عيوب منطقة البطن، وجعلها تبدو مثل الموديلز.

وفيما يلي سعر ومواصفات فستان إليسا بحسب مواقع بيعه على الإنترنت.

سعر ومواصفات فستان إليسا

فستان إليسا جاء باللون الاسود، مزين بالترتر اللامع كله، فهو مصنوع من قماش الأسود غير المتماثل مصمم بكتف واحد وفتحة جانبيه عملاقة مرتفعة لأعلى ومطرز بالترتر اللامع، بما يتماشى مع الاتجاه الواثق لهذا الموسم.

الفستان من تصميم ديفيد كوما، يباع عبر مواقع عدة للبيع على الإنترنت باللون الأسود فقط، واختارت الموديل صندل من اللون الأسود ليتماشى مع الفستان عكس اختيار إليسا، ويبلغ سعر فستان أحدث حفلات إليسا في لبنان حوالي 1665 ليرة، وهو ما يزيد عن حوالي 30 ألف جنيه مصري.

الفستان من تصميم ديفيد كوما، له شريطة من الستان عند منطقة الصدر، وهو قصير يكشف عن القدمين وأسفل الرجلين، وتركت إليسا شعرها البني الفاتح منسدلا خلال الحفل، وكان الفستان جريئا عن عادة إليسا فقد كشف عن ساقيها.

ونشرت إليسا صورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وتفاعل معها عدد كبير من الجمعور عبر الإعجابات والتعليقات، ولكن على الرغم من اختيار الفستان الجيد إلا أن الحذاء كان غريبا مصنوع من الشبك ويقفل بطريقة X على الساقين، ولكنه لم يبدو متماشيا مع إطلالة الفستان الذي احتاج إلى حذاء أكثر كلاسيكية أو لامعا ليشبه الفستان.