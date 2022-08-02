احذر الجلوس لساعات طويلة دون حركة.. إليك ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قد نمر بأيام لا نرغب فيها سوى بالتمدد والاستمتاع بالراحة دون الاضطرار إلى التحرّك من أماكننا.

غير أن اتباع نمط حياة خامل قد يتسبب في ظهور مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكري.

والجلوس والاستلقاء لفترات طويلة لهما عواقب أكثر بكثير مما تتخيل، لذلك ننصحك بالتحرّك والمشي بين الحين والآخر، حتى بين غرفة المعيشة والمطبخ.

نستعرض المخاطر غير المعروفة لأسلوب الحياة غير النشط من أجل تشجيعك على الحركة وعلى الحفاظ على صحة جسمك وفقاً لموقع "برايت سايد".

1. يزيد من فرص ظهور حب الشباب الهرموني

يتسبب الخمول في زيادة الوزن، والذي يؤدي بدوره إلى مشاكل جلدية معينة.

في البداية، تؤثر السمنة على حواجز الجلد عن طريق جعل الجلد أكثر جفافاً. كذلك، فهي تؤدي إلى التعرق المفرط، وبالتالي إلى انسداد المسام وظهور حب الشباب.

2. يمكن أن يضعف العظام

بما أن العضلات والعظام هي أنسجة حية، فهي تزداد قوة عند تدريبها. فلا شك إذن أن عظام أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام تكون أقوى وأكثر كثافة من عظام أولئك الذين يعيشون حياة خاملة. ونتيجة لذلك، يخاطر الأشخاص الذين يجلسون لفترة طويلة من الزمن دون تحرّك بإضعاف عظامهم وتعريض كثافتها للخطر.

3. تفاقم الأمراض الجلدية الموجودة

إذا لاحظت أن جميع علاجات حب الشباب غير فعالة لحالتك، فربما يجدر بك النظر في جوهر المشكلة. في الواقع، يسبّب الاحتكاك والضغط المسلّطان على الجلد جرّاء الجلوس في أوضاع معينة لفترة طويلة جداً ظهور حب الشباب الميكانيكي.

لذا ليس من المستبعد أن يكون نمط الحياة غير النشط هو السبب في سوء حالة بشرتنا.

4. يسبب السيلوليت

تفرض الوظائف المكتبية المنتشرة بكثرة في وقتنا هذا على العاملين الجلوس على الكراسي لساعات متتالية والعمل على أجهزة الحاسوب. لكن نمط الحياة غير النشط هذا يمكن أن يتسبب في احتباس الماء في الجسم. حتى أن بعض العلماء يعتقدون أن الجلوس لفترات طويلة يقلل من تدفق الدم ويخلق الظروف المناسبة لظهور السيلوليت.

5. دوالي الأوردة

عند المشي، تنقبض عضلات الربلة وتنثني وتضغط على الأوعية الدموية الرئيسية في أسفل الساق. فكل خطوة لها دور في ضخ الدم ودورانه من الأوردة إلى القلب. لهذا السبب يؤدي الجلوس لفترة طويلة إلى تعطيل الدورة الدموية، وبالتالي إلى بروز الدوالي.

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