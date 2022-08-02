رحلوا إلى النمسا.. حكاية 18 عقربا اختبأوا في حقيبة سيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عثرت امرأة عادت إلى منزلها في النمسا بعد رحلة إلى كرواتيا على عقرب و17 طفلاً لها، مختبئين في حقيبتها.

وفقا لموقع "upi"، عادت امرأة نمساوية إلى منزلها من رحلة إلى كرواتيا، واكتشفت 18 عقربًا مخبأة في حقيبتها.

وذكرت Tierhilfe Gusental ، وهي خدمة إنقاذ حيوانات في النمسا، أن المرأة عادت إلى منزلها في ناتيرنباخ بعد رحلة إلى كرواتيا، وكانت تفرغ أمتعتها عندما اكتشفت عقربًا أمًا و17 طفلاً من العقارب في حقيبتها.

وقال عمال خدمة الإنقاذ إنهم يعملون على إعادة العقارب إلى البرية في وطنهم.

وأضافوا: "تم تأمين الحيوانات وتسليمها إلينا، وهي حاليا في ملجأ لينز للحيوانات حتى تبدأ رحلة العودة إلى كرواتيا".

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