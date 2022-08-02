للمقبلات على الزواج.. نصائح مهمة من أجل حياة أسرية ناجحة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الكثير من الفتيات يواجهن مشاكل كبيرة في الحياة الزوجية خاصة في السنة الأولى، بسبب عدم القدرة على تحمل الأعباء والضغوطات، أو لعدم التكيف مع الوضع الجديد وتحمل مسؤولية تفوق قدرتهن، خاصة اللواتي يتزوجن في سن مبكر إما أثناء الدراسة الجامعية، أو بعد الانتهاء منها مباشرة، فتكن حصيلتهن وتجاربهن محدودة، ما يجعل البعض منهن يقررن الانفصال عن شريك الحياة، بالرغم من وجود علاقة عاطفية كبيرة جمعت بينهما، إلا أنها تحاول الهروب من المشاكل والبحث عن الحرية كما كانت قبل الزواج والضغوطات، لذلك نجد محاكم الأسرة تمتلئ بالمشاكل التي تحدث في السنة الأولى من الزواج.

نصائح للفتيات المقبلات على الزواج

يُقدم «هُن» خلال السطور التالية، نصائح للفتيات المقبلات على الزواج، للتعامل مع شريك الحياة والمسؤوليات بشكل واقعي، بعيدا عن ارتفاع سقف الأحلام.

المؤلفة إيمان بسيوني، تحدثت عن طرق وأساليب الحياة الزوجية السعيدة والناجحة، بدون منغصات، خلال استضافتها في برنامج«جروب الماميز»، إذ تقول:«البنت بتتخيل فارس الأحلام والفستان الأبيض والزواج ماشي على الحب فقط، المسؤولية لما بتبقى جديدة على الواحد، خاصة البنات سقف طموحاتهم بيكون عالي، ومش متخيلين الحياة العملية بتكون إزاي، بتبقى كارثة وضغط ومسؤولية، بإيدينا نخليها بسيطة في حالة عندنا وعي بيها، وممكن نشوفها كارثة وتوهان ولخبطة، البداية إن البنت تشتغل على نفسها».

طرق حديثة للتعامل مع ضغوطات الزواج

حددت إيمان بسيوني، كيفية تعامل الفتاة حديثة الزواج أو المقبلة عليه، بحكمة وفطنة من خلال القراءة الدائمة ومشاهدة الفيديوهات والريفوهات وتخليص الكتب:«هتطلعي بمعلومات وخطوات وحكم تستخدميها في حياتك، الانفتاح بشكل صحي وعلمي على السوشيال ميديا مفيد للبنات، خلي متابعتك لهدف، رتبي أولوياتك وأفكارك ومسؤولياتك، صاحبي نفسك وبسطي مشاكلك، وخديها من جانب إيجابي».