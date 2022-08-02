الامارات | سلحفاة تعطّل حركة القطارات في إنجلترا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبب سلحفاة جريحة، بإعاقة حركة القطار في شرق إنجلترا لساعات عدة، وفقما أعلنت شركة «غريتر أنغليا» للقطارات.

ونشرت «غريتر أنغليا» تغريدة على «تويتر»، أفادت فيها، بأن «حيوانات على السكة في هارلينغ رود تسببت بإغلاق الخط وقد يتم إلغاء أو تأجيل رحلات القطارات التي تمر عبر هذه المحطة».

وأوضحت ديان أيكرز، راكبة أحد القطارات، عبر «تويتر»، أن «ثمة سلحفاة عملاقة على خط نورويتش لا تزال على قيد الحياة لكنها مصابة»، ونشرت صورة للسلحفاة بدت عليها آثار الجرح واضحة في أعلى قوقعتها.

أما آنا دبنهام، التي كانت أيضا في قطار عالق، فنقلت عبر تغريدتها على «تويتر»، المعلومات القليلة التي كانت تذاع ومفادها ما يأتي: «نعتذر عن التأخير لمدة 74 دقيقة في هذا القطار، والعائد إلى وجود سلحفاة على السكة».

وأضافت: «سمعت بوضوح، ثمة سلحفاة تسببت بالفوضى على السكة»، وفقما نقلت «فرانس برس»، و«سكاي نيوز»

وأعلنت «غريتر أنغليا» فيما بعد أن «السلحفاة المصابة أزيلت وأعيد فتح كل الخطوط»، مشيرة إلى أن حركة المرور «ستعود ببطء إلى طبيعتها».

وطمأنت شركة القطارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن «فريقا متخصصا للرعاية تولى معالجة السلحفاة وأبلغ الشركة أنها ستتعافى تماما».