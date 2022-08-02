لقب بـ«صبي القرش» لهذا السبب.. طفل هندي يذهل الأطباء بحالته النادرة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حالة نادرة وُلد بها طفل صغير، وسرعان ما أثار الجدل نحوه، وذلك بعدما ظهر داخل فكه مئات الأسنان، ما اضطر الأطباء إلى إزالة جميعها، محاولة لإسعافه وإنقاذ حالته، قبل أن تتطور إلى مأساة حقيقية تعيقه في حياته عند التقدم في العمر.

تفاصيل حالة الطفل النادرة

وُلد الطفل صاحب الـ7 أعوام، بعدد أسنان بلغ نحو 526، وهو ما يقترب من أعداد أسنان القروش البيضاء، لذلك تمت تسميته بـ«فتى القرش»، وهو ما دفع المسعفون إلى إزالة جميع الأسنان في عملية جراحية تكاد تكون الأصعب من نوعها.

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن الطفل الهندي الذي يدعى «رافيندران» فاجأ الأطباء بعدد الأسنان في فمه، ليصبح أكبر عدد أسنان جرى اكتشافه في فم بشري على الإطلاق.

جراحة عاجلة للطفل

وسرعان ما اتخذ فريق العمليات في كلية ومستشفى سافيثا لطب الأسنان في تشيناي بالهند، إجراءات عاجلة كي ينقذ الطفل، الذي بات يعيش بـ526 سنًا في فمه، وبالمقارنة، فإن أسماك القرش البيضاء الكبيرة، المشهورة بمجموعتها القاتلة، تمتلك عادة ما يقرب من 300 سن.

جرى حجز الطفل «رافيندران» لمقابلة المتخصصين بعد أن اشتكى من وجع الأسنان العرضي في المنطقة المولية من فكه السفلي، وبمجرد إزالتها من فمه ووضعها على الطاولة، كان من الواضح أن بعض الأسنان كانت أكبر من غيرها، كما أشار رئيس قسم أمراض الفم والوجه والفكين بالمستشفى المختصة إلى متابعة حالته.

وقال أحد الأطباء بالفريق: «كانت الأسنان بأحجام مختلفة تراوحت من الأصغر عند 0.1 مم إلى أكبر 3 مم، وكان علينا أن نتعمق في الجزء العلوي من الفك السفلي، وعلى الرغم من كثرة الأسنان داخل فمه، لم يكن الصبي يعاني من ألم شديد، بل كان ألمًا عرضيا فقط، مع حدوث تورم طفيف كان يتزايد في الحجم».