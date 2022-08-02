وصفة عمل الكشري على الطريقة السعودية بالأرز البسمتي واللوز

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكشري من الأكلات الشعبية المصرية تعتمد على النشويات والصلصة بشكل أساسي، يدخل في مكوناته الأرز والمكرونة والشعرية والصلصة والدقة بالخل والثوم، ولكن يبدو أن المطبخ السعودي أحب الكشري المصري على طريقته الخاصة.

وفيما يلي طريقة عمل الكشري على الطريقة السعودية، والفرق بينه وبين الكشري المصري، بحسب الشيف وسام مسعود.

طريقة عمل الكشري السعودي

الكشري من الأكلات اللذيذة ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه مليء بالسعرات الحرارية والنشويات.

3 كوب عصير طماطم

2 كوب أرز أبيض بسمتي

2 كوب عدس

¼ كوب زيت زيتون

4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة صغيرة شطة حارة

2 مكعب مرق دجاج

3 فص ثوم مهروس

باكيت معكرونة

6 ثمرات بصل مقطع إلى جوانح

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

2 ملعقة صغيرة كمون

لوز مقشر ومحمص للتزيين

ملح حسب الرغبة

طريقة التحضير

يسلق العدس حتى ينضج.

تسلق المكرونة حتى تنضج.

يوضع البصل المقطع إلى جوانح في مقلاة عميقة مع الزيت، ويقلب جيدا حتى يذبل البصل.

يرفع بعد أن يشقر لونه، يصفى من الزيت واتركيه جانبا.

يوضع الأرز في قدر عميق ويضاف إليه العدس المسلوق والكمون والبهارات، ويضاف إليه مقدار الماء لطهيه على نار هادئة.

في وعاء توضع 2 ملعقة من الزيت مع البصل والثوم وتقلب جيدا.

يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم والملح والشطة والكمون ومكعبات مرق الدجاج، واتركي الخليط على النار حتى ينضج.

ضعي طبقة من الرز والعدس، ثم طبقة مكرونة ثم صبي عليهم الصلصة الحارة وزيني الوجه بجوانح البصل المحمر.

يزين باللوز.

الاختلاف بين الكشري المصري والسعودي

الكشري السعودي أو الخليجي يزين بالمكسرات مثل اللوز أو السنوبر بينما المصري يزين بحبات الحمص، للمصري دقة تجهز خصيصا بالثوم والخل وهو أيضا ما يفتقر له الكشري السعودي، وأخيرا لا يستخدم في الكشري المصري مرقة الدجاج وإنما صلصة مسبكة بعصير الطماطم والصلصة فقط.