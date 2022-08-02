الامارات | شاب صيني لا يستطيع الحصول على عمل لسبب غريب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعان شاب صيني بمنصة «تيك توك» ليبث شكواه من صعوبة الحصول على عمل، وذلك بسبب ملامحه الطفولية رغم بلوغه سن السابعة والعشرين.

وقال ماو شنغ إنه كان يائسًا للحصول على وظيفة حتى يتمكن من رعاية والده الذي أصيب مؤخرًا بسكتة دماغية، لكن لم يحالفه الحظ حتى الآن لأنه يبدو أصغر من سنه بكثير.

وأضاف أنه غالبا ما يتم تجاهله دائمًا في المقابلات لأنه يبدو وكأنه في سن 12 عامًا.

يريد ماو شنغ «27 عامًا» كسب المال حتى يتمكن من رعاية أسرته ولكن لم يحالفه الحظ بسبب مظهره.

وللتنفيس عن إحباطه أنشأ الشاب حسابا على «تيك توك» تحدث فيه عن معاناته، قائلا أن أصحاب العمل لا يصدقون عمره أبدًا ويشتبهون في أنه وكيل حكومي، حيث يتم استخدامه لإيقاع الشركات التي تسيء إلى قواعد عمالة الأطفال، بحسب صحيفة «ميرور» البريطانية.

وقال أنه ذهب مع صديق للتقدم لوظيفة في مصنع، لكن صديقه فقط كان قادرًا على الحصول على عمل.

ووفقا لشبكات التواصل الجتماعي فإن العديد من الأشخاص المقربين من ماو يتفقون على

على أن مظهره لا يجاوز من هم في العاشرة من عمرهم.

ويبدو ماو بشعره الحليق ووجهه الممتلىء بالفعل أصغر من عمره بشكل لا يصدق.

ولكن الحظ ابتسم أخيرا لماو حين انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة به لينال قسطا من الشهرة السريعة، وشاهد صاحب اعمل أحد المقاطع بعد مشاركته من قبل موقع إخباري محلي في دونغقوان، الصين، وعرض على ماو أخيرًا عملا في مصنعه، وبالطبع قبله الأخير.