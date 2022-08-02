حكاية فيلات مراسي المثيرة للجدل.. الأسعار والمواصفات وأسباب الإقبال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبحث بعض المصريين عن أسعار وحدات منتجع سول في مراسي بالساحل الشمالي، والذي افتتحه النجم عمرو دياب، وسط حضور جماهيري غفير.

وأثارت أسعار وحدات منتجع سول في مراسي بالساحل الشمالي، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأسعار المرتفعة، ورغم ذلك كان هناك إقبالا كبيرا على الحجز.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الماضيين، تداول صور لتجمع مئات المصريين، أثناء حجزهم لوحدات بمشروع شركة إعمار الإماراتية الجديد بالساحل الشمالي SOUI.

وانتهت الشركة التي تنفذ مرحلة جديدة من مشروعها بالساحل الشمالي، من بيع جميع الوحدات التي أعلنت عنها، خلال اليوم الأول لفتح باب الحجز، حيث طُرح 300 وحدة متنوعة بين شقق مصيفية وفيلات وتزين هاوس. وتتراوح أسعار الوحدات المتنوعة بين 20 مليون جنيه للوحدة تتجاوز 100 مليون جنيه بالنسبة لبعض الفيلات.

موقع سول الساحل الشمالي

وتبعد قرية سول الساحل الشمالي 10 دقائق عن محور الضبعة، كما يفصل سول إعمار الساحل الشمالي عن قرية مراسي 35 دقيقة فقط، ويعتبر Soul Emaar Beach قريب من منطقة سيدي عبد الرحمن ومطار العلمين.

أنواع الوحدات والمساحات:

المرحلة الأولى من مشروع سول إعمار الساحل الشمالي عبارة عن فلل فقط.

فيلات تاون هاوس بيتش هاوس: تبدأ مساحتها من 193 مترًا مربعًا.

فيلات مستقلة من طابقين: تبدأ مساحتها من 283 متر مربع مع تراس على السطح 83 متر مربع.

فيلات مستقلة طابق واحد: تبدأ مساحتها من 340 مترًا مربعًا إلى 917 مترًا مربعًا.

- أسعار وحدات سول إعمار الساحل الشمالي

وفقا لما أعلنته "إعمار مصر" فإن الفلل في "سول إعمار" ستبدأ من 10 ملايين جنيه.

1- فيلا صف أول بمساحة 1000 متر دور واحد بـ105 ملايين جنيه.

2- فيلا صف ثاني على البحر بمساحة 900 متر منهم 700 متر مبني دورين وبدروم بـ115 مليون جنيه.

3- وحدات بمساحة 530 مترا بـ 41 مليون جنيه.

4- وحدات بمساحة 500 متر بـ38 مليون جنيه.

5- وحدات بمساحة 600 متر بسعر 37 مليون جنيه.

6- وحدات بمساحة 420 مترا بعدد 5 غرف بـ19 مليون جنيه.

7- وحدات بمساحة 340 مترا بعدد غرف 3، يصل سعرها إلى 17 مليون جنيه.

8- وحدات بمساحة 320 مترا بعدد غرف 3، يصل سعرها إلى 16 مليون جنيه.

9- وحدات بمساحة 280 مترا بعدد 3 غرف يصل سعرها إلى 14 مليون جنيه.

10- وحدات التوين هاوس بمساحة 280 مترا، بسعر 10 ملايين جنيه.

- أسباب الإقبال على مشروع إعمار في الساحل الشمالي

يقول أيمن سامي المدير التنفيذي لشركة جي أل أل للاستشارات العقاري، إنه خلال السنوات القليلة الماضية شهدت مشروعات الساحل الشمالي إقبالا كبيرا،

وكشف لمصراوي أسباب الإقبال على مشروع إعمار في الساحل الشمالي، منها الرغبة الكبيرة في الشراء لحفظ قيمة الأموال في الوقت الحالي والبحث عن مكاسب نتيجة الاستثمار في شراء وحدة في أكبر مشروعات الساحل الشمالي، قائلا: "في ظل تراجع الجنيه يبحث المواطنين عن أي طريقة لحفظ قيمة أموالهم وسط توقعات بتراجع جديد للجنيه المصري مقابل الدولار".

- معلومات عن مراسي

مراسي أحد المنتجعات الساحرة التي تمنح روادها مكانا يجمع بين الفخامة والهدوء، حيث يقصده محبي الطبيعة الخلابة والاسترخاء أمام شاطئ البحر، وكذلك يجد فيه محبي الطراز العصري ما يبحثون عنه من أناقة ورقي.

تقع مراسي عند الكيلو 125 على طريق الإسكندرية - مرسى مطروح الصحراوي، ويتميز هذا الموقع بكونه يمتد على شاطئين من أجمل الشواطئ في مصر، وهما شاطئ العلمين وشاطئ سيدي عبد الرحمن، وتبعد القرية عن القاهرة حوالي ساعتين، فهو بعد مارينا بمسافة 25 كم تقريبًا.

منتجع مراسي في الساحل الشمالي يمتد على مساحة قدرها 1544 فدانًا، وينفذ على منطقتي وهما العلمين وسيدي عبدالرحمن.

وتحتوي مراسي سيدي عبدالرحمن على 7 أحياء ضخمة مجهزة بوحدات إقامة متنوعة بمساحات مختلفة، وتتميز بكونها متكاملة المرافق والخدمات.

معلومات عن إعمار مصر

إعمار مصر، هي شركة تطوير عقاري تأسست عام 1997، ولديها عدة مشروعات بينها "أب تاون كايرو" في القاهرة، و"ميفيدا" في القاهرة الجديدة، و"مراسي" في الساحل الشمالي، و"كايرو جيت" في غرب القاهرة.

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