أفكار مغامرات صيفية ممتعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - وسط ضغوط الحياة و المهام العديدة للعمل بمختلف الوظائف و المناصب ينتظر كل فرد من أفراد الأسرة الكبار و الصغار يوم الأجازة ولا سيما عطلة نهاية الأسبوع التي تمثل للكثير المتنفس الأكبر و الأمل الأسبوعى لشحن طاقتك من جديد للدخول و العودة للعمل مرة أخرى مفعما بالتفاؤل و طاقة جديدة . فالبعض يقضي هذه العطلة بالراحة التامة و البعض يلجأ لحجز طيران أى دولة مجاورة و آخرين لا يخططون لاى شئ فى هذا اليوم فيمر مثله مثل أي يوم من أيام الأسبوع.

هؤلاء الناس الذين لا يخططون أيام إجازتهم يشعرون بالملل بسرعة كبيرة و يريدون العودة سريعا للعمل أو الدراسة و للأسف يشعرون بنفس هذا الملل فى الدراسة أو العمل دائمًا مما يعطي أهمية كبيرة للتخطيط جيدًا لعطلة نهاية الأسبوع. بينما الاستغلال الصحيح و الأمثل للأجازة يعطى شعور كبير بالمتعة والسعادة. من الجيد أيضا أن تبتكر أفكار جديدة دائما للاستمتاع بالإجازة و تكون مستعد جيدًا لبدء مغامراتك فور إنتهاء أيام العمل كحجز طيران إلى بلد للقيام بمغامرات في العطلة.

يجب علينا دائما إتباع إرشادات السلامة و الحماية عند القيام بأى عطلة و رحلة مع جميع أفراد العائلة فمعظم السعوديين يرون أن الحجز فى افخم الفنادق و حجز طيران أفضل الشركات يعني الحماية لأفراد العائلة من الوقوع في أي مشاكل أثناء الرحلة لكننا نرى أنه كلما مارست الأنشطة التي تحبها و تجد فيها شغفك ستجد نفسك مستمتعا أكثر و أكثر بعطلتك الأسبوعية.

تنظم السعودية سنويا آلاف المهرجانات التى تشجع أفراد الأسرة السعودية دائما على الإنطلاق و ممارسة نشاطات جديدة و هذه الفعاليات يتم تنظيمها دائما لتناسب كافة الأعمار السنية بالمملكة و تنتشر هذه الفعاليات فى أنحاء و ربوع المملكة لأنه كما ذكرنا بالسابق انه اول ما يجول بخاطر المواطن السعودي دائما عند كل عطلة أسبوعية هو حجز طيران سعودي أو إماراتي لزيارة دول أخرى مجاورة أو بعيدة عن المنطقة .

و مع الكساد الإقتصادى و الأزمات المالية المتعددة التى يمر بها العالم، قررت الحكومة السعودية الإستفادة القصوى من كل أوجه الإنفاق للمواطن السعودى و أن يكون استهلاكه دائما للمنتج السعودي و تكون دائما الرحلات و حجز طيران فى داخل المملكة ولعل موسم الرياض الذي يرعاه سمو الأمير تركي آل شيخ أكبر شاهد على اهتمام المملكة باحتياجات المواطن السعودي والرغبة الدائمة فى الترفيه عنه لما له من أثر كبير على رفع الروح المعنوية الذي بدوره يجعل درجة التركيز بالعمل للمواطن أعلى دائما.

وفيما يلي، نستعرض لكم أهم خمسة مهرجانات بالمملكة العربية السعودية سنويًا:

1- مهرجان تمور الرياض

مهرجان سياحي زراعي خاص بالنخيل والتمور التي تشتهر بها المملكة العربية السعودية والتي تمتلك المملكة الجزء الأكبر من إنتاجه عالميا و ينطلق هذا المعرض فى مدينة القصيم في أغسطس من كل عام.

2- صيف المتحف

ينطلق هذا المهرجان فى المتحف الوطنى بمدينة الرياض كل نهاية اسبوع و يتضمن العديد من الأنشطة الثقافية و الترفيه من فنون التصوير و الزخرفة و الألعاب الترفيهية التى يعشقها الاطفال و صناعة المشغولات اليدوية و الحلى و فنون الطباعة بمختلف أنواعها وذلك للأطفال الصغار التى تهم سعادتهم مختلف العائلات السعودية.

3- الملامح السعودية

و هو ورشة تشكيل تنطلق فى كل عام في الجمعية الثقافة والفنون في مدينة جدة للمجسمات و الأشكال الفنية الطينية التى تقدمها الفنانة التشكيلية ألطاف حمدى و التي تستهوى كل المثقفين السعوديين و ينطلق هذا المعرض او المهرجان فى شهر أغسطس من كل عام و مدته يومان وذلك من الساعة الخامسة حتى التاسعة .

4- مهرجان كنان

و الآن وقت المتعة والتجربة المميزة مع كرنفال كنان الذى ينعقد فى مركز الكنانة والذي يتميز بفعاليات الترفيه والعروض الشيقة و الألعاب الممتعة لكل أفراد العائلة و ينعقد فى أغسطس من كل عام من يوم 1 إلى 4 أغسطس من الثامنة مساء حتى الحادية عشر والنصف ليلا و من الجدير بالذكر أنه تنشط دائما حركة حجز طيران السعودية الداخلى من كل عام فى وقت هذا المهرجان.

5- مصيف ملتقى القافلة النسائي 16

و هو مهرجان منوع يتضمن العديد من المطاعم والمعارض التجارية و أكثر من 20 فعالية ترويجية و توعوية و يستمر حتى الثامن من أغسطس كل يوم من الرابعة عصرا حتى الحادية عشر مساءا و ينعقد بمعارض الظهران الدولية بالراكة.

والآن وبعد إستعراض النشاطات الخاصة المثقفين السعوديين لان المهرجانات غالبا لا تستهوي الغالبية العظمى من الشباب السعودى الذى يلجأ دائما لحجز طيران خارجى و القيام برحلات خارج حدود المملكة لإكتشاف متع و نشاطات أكثر وأقوى لذلك سأقترح الأنه خمسة نشاطات بحرية في عطلة نهاية الأسبوع ووداعا لحجز طيران يأخذك خارج الحدود و أهلا بكل الجديد فى عالم الإثارة البحرية فى موسم جدة المثير و الذى يمكننا من الاستمتاع بعروس البحر الأحمر جدة في أحضان نسمات الهواء المنعش في أجواء ساحرة و تجارب لا تنسى.

1) رحلة صيد السمك

إذا كنت من عشاق رحلات صيد الأسماك و تريد خوض تجربة شيقة لا مثيل لها فى جدة فأنصحك بالإتجاه فورا لحجز طيران داخلى و التوجه إلى مدينة السحر والجمال جدة وتحديدا فى نادى جدة لليخوت لذلك ننصحك بأن تستعد و أن تتوجه لتلك التجربة الشيقة و التى تجعلك تعيش أجواء ساحرة و ممتازة لم تعيشها من قبل و تشعر بأنك تعيش عالم آخر بعيد عن عالم العمل و الضغط في الحياة اليومية .

2) السيارة البرمائية

و من أجمل التجارب التي يمكن أن نعيشها ونستمتع بها فى نادى اليخوت هى السيارة البرمائية التى تضمن لكم أجواء مثالية لعشاق المغامرات البحرية حيث تعد السيارة البرمائية أفضل وسيلة لاكتشاف الكورنيش فى جدة فى تجربة تساعدك على التحليق بعيدا فى عالم الأحلام حيث يستمتع الزوار فى تلك الرحلة بجولة على طريق الكورنيش ثم تتحول السيارة الى قارب و تجوب البحر لتستمع بتجربة جديدة و مختلفة كليا .

3) رحلة الغوص

من أكثر المغامرات التي سوف تأثر قلبك و عقلك هى تجربة الغوص في أعماق البحر الأحمر بجدة لتكتشف قدرة الخالق و كنوز الطبيعة وألوانها التي لن تستطيع ان تشاهد جمالها فى البر و تناسق المخلوقات البحرية و أسراب السمك الصغير ذو الألوان التى تأسر القلوب و تستمر هذه التجربة لمدة ثماني ساعات برفقة نخبة من الغواصين المحترفين الذين يعملون على تدريبك و حمايتك من أي خطر. في هذه الحالة من الإرشادات التى يجب ان تكون ملم بها التى ننصحك بها بأن تتجنب حجز طيران بعد رحلة الغوص حتى لا يؤثر عليك فرق الضغط بين عمق البحار و ضغط الطيران .

4) تجربة اليخوت الشراعية

من الممكن ان تتحول لقبطان يقود السفينة فى الاحلام والآن تستطيع أن تحقق أحلامك بقيادة اليخوت الشراعية التى تضمن أجواء المتعة و السعادة فى احضان البحر على يخت اسرع من الريح كما في أفلام هوليود و كل ما عليك فعله هو ان تحجز مقعدك فى الرحلة مع طاقمك المحترف لكي تستمتع برحلة قد تبقى في ذاكرتك للأبد.

5) منطقة المارينا

و الأن و بعد يوم شاق و طويل من المغامرات يجئ دور الطعام و لم لا نتناول الطعام مع من نحب من أسرتنا أو أصدقائنا الأحباء حيث كل ماعلينا فعله هو أن نتوجه صوب منطقة المارينا لنحظى بجرعة من السعادة و النشوة لمشاهدة جمال الأجواء البحرية المشوقة فى تلك الواجهة.