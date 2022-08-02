مجندة في الجيش الإسرائيلي.. من هي الفتاة التي أثارت الجدل بصورتها مع محمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

أثار الفنان محمد رمضان، مجدداً الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار صورة له وهو يحتضن فتاة إسرائيلية تُدعى مايا زخاريا.

وفي مقطع فيديو متداول، قالت مايا زخاريا في أول تعليق لها على الصورة: "كنا نسير على الشاطي في ميكونوس باليونان، فلاحظنا الفنان محمد رمضان، الكثير طلبوا التقاط صورة وأنا منهم لأنني من محبيه، لم يدرك أنني إسرائيلية، ولم يسأل عن ذلك، لم يسألنا كلنا، وكان يستمتع مع الحضور.. محمد رمضان كان لطيفا مع الكل ولم يرفض أي طلب، ولست جندية بل قد تخرجت من الجيش الإسرائيلي".

وتداول الصورة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جعل كثيرون يتساءلون عن الفتاة الإسرائيلية التي ظهرت مع رمضان في الصور، وهي:

- تدعى مايا زخاريا.

- تبلغ من العمر 25 عامًا.

- من مواليد 21 مارس 1997.

جنسيتها إسرائيلية يهودية من بيت شيمش.

- كانت مجندة في الجيش الإسرائيلي، وذلك وفقًا لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

- نشرت مايا زخاريا فيديوهات لها على موقع التواصل الإجتماعي " تيك توك"، حيث يحتوي الحساب على 4 فيديوهات جميعها مع الفنان محمد رمضان، ويبلغ عدد المتابعين في صفحتها 8751.

- حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام "خاص"، ويضم 2597 متابعًا.

- على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتابعها 1200 شخص.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها رمضان الجدل، إذ وجهت له انتقادات في وقت سابق بعدما تم تداول صور له جمعته مع مواطنين إسرائيليين، نشرها الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي، يظهر فيها رمضان، وإلى جواره المطرب الإسرائيلي عومير آدام، التقطت لهما في مدينة دبي.

"لو مراتك بتتضايق".. نصائح مهمة للتوقف عن الشخير

"الحيوانات ترتدي مروحة".. اختراع غريب لمحاربة الحر في اليابان سعره 1400 جنيها

"لو عايز تبقى مدير ناجح".. 6 عبارات لا تقولها

"لو هتعوم في البسين".. هكذا تحمي نفسك من مرض "أذن السباح"

فواكه يجب أن تبتعد عنها عند خسارة الوزن