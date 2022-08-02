التين الشوكي في موسمه.. متى يكون ضارا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

عادة ما يظهر التين الشوكي في فصل الصيف، حيث يقبل على تناوله العديد من الأشخاص نظرًا لمذاقه اللذيذ والمختلف، حيث يحبه الكبار والصغار.

وللتين الشوكي فوائد عديدة على الصحة لكن هل تعلم متى يكون ضاراً؟

أولا: فوائده

يعزز جهاز المناعة

التين الشوكي غني بفيتاميني "سي"، "هـ"، مضادات الأكسدة التي تساهم في إزالة السموم من الجسم.

ويلعب فيتامين "هـ" دورًا فعالًا في تعزيز صحة جهاز المناعة، حيث يعمل على تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، كما يعتبر مهمًا في عملية التمثيل الغذائي المختلفة، وتشمل تكوين أنسجة العظام والعضلات، وذلك وفقًا لما ذكره موقع organicfacts.

صحة العظام

يعد التين الشوكي غني بالكالسيوم، الذي يعتبر من أهم الأساسيات التي تساهم في تكوين أنسجة العظام، كما يحسن من مشكلات العظام المرتبطة بالتقدم في العمر مثل هشاشة العظام، كما يساهم الكالسيوم في الحفاظ على صحة الأسنان.

عملية الهضم

يحتوي التين الشوكي على نسبة كبيرة من الألياف، التي تحسن من عملية الهضم، كما أنها تعمل على زيادة حجم البراز لمساعدة الطعام على المرور عبر الجهاز الهضمي بسهولة، لذا تقضي على الإمساك والشعور بالانتفاخ، وغيرها من المشكلات المرتبطة بالجهاز الهضمي ومن أخطرها قرحة المعدة.

صحة القلب

يحتوي التين الشوكي على عدد من المكونات التي تفيد صحة القلب، حيث يمكن للألياف الموجودة تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، كما يعتبر غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم، من خلال استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

إنقاص الوزن

يعتبر التين الشوكي منخفض السعرات الحرارية، كما أن وجود نسبة كبيرة من الألياف، والعناصر الغذائية المختلفة، قد تساهم في الحفاظ على جسمك من زيادة الوزن، كما تساهم في تجنب الإفراط في تناول الطعام، وبالتالي تفقد الجسم الوزن.

أضرار:

وعادة ما تظهر الآثار الجانبية للتين الشوكي عند الإفراط في تناوله، وفقًا لما ذكره موقع rxlist.

ويمكن أن تظهر عدة أعراض مزعجة منها:

الإسهال.

الشعور بالغثيان.

التبرز المتكرر.

الشعور بالانتفاخ.

الصداع.

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