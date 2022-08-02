تعرفي على الأخطاء الشائعة في سنة أولى أمومة.. «متأكليش طفلك بالغصب»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأخطاء تقع فيها الأمهات خاصة في السنة الأولى للولادة، ربما نتيجة لافتقارها الخبرة وكيفية التعامل مع الرضيع في مختلف الأوقات، سواء في عدم تفهم المزاج المتقلب والنوم المتقطع، فضلًا عن عدم المعرفة الكاملة بضرورة التعامل مع الرضيع حالة البكاء المستمر أو عدم الرغبة في تناول الطعام والشراب، ما يجعل البعض من الأمهات يعانون من عدم القدرة على التعامل مع الأطفال، ويبحثن عن طرق واستطلاع آراء وتجارب الآخرين، بجانب استشارة أمهاتهن وأجدادهن في أساليب التربية.

أخطاء شائعة في الأمومة

الدكتور أشرف قاسم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، تحدث عن الأخطاء الشائعة بين الأمهات في السنة الأولى من عمر طفلها، خلال استضافته في برنامج«جروب الماميز»، إذ يقول: «الطفل حديثي الولادة بيكون عرضه في أول 48 ساعة للصفراء، المنتشرة منذ سنوات عدة، الطفل لازم يتكشف عليه، ومش ضروري الأم تقعد أكثر من يوم في المستشفى، حتى لا تتأذى هي وطفلها، الأجيال الأحدث أقل صبرا، بيجيلي جدات أنصاف متعلمات ومعاها بنتها اللي لسه والدة، المعلومات اللي عندهم من سنين أفضل من الجامعيات، البنات بياخدوا معلوماتها من جوجل، وبيعمموها، لذلك يُفضل دائما سؤال المعني، وأهل الخبرة، يجب استشارة الطبيب».

استشاري طب الأطفال: «مينفعش نأكل الطفل بالغصب»

وتابع استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة: «يجب المداومة على زيارة الطبيب في أول 3 أشهر، للتعرف على المشاكل التي تحدث مع الأطفال في سن مبكرة، للتغلب على مرض الكُساح نتيجة نقص فيتامين د، وكثرته تؤدي لمشاكل كبيرة، ويجب استشارة الطبيب خوفًا من انتشار الأمراض المختلفة، مينفعش تأكلي الطفل بالعافية ولا بالغصب، يجب زيارة الطبيب وقت ظهور أعراض على الطفل، لا يجب الاستسهال أو إعطاء الطفل دواء من المنزل، ولازم يكون عندك دواء للأعراض البديهية للرشح والكحة والإسهال في البيت تحسبًا لأي طارئ وعلى حسب ما الطبيب يقول».