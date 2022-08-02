أبوها من الأعيان وكانت ساكنة بالدقي.. من هي أولى زوجات أيمن الظواهري؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر حياة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري مجموعة من التناقضات، حيث عاش الشاب حياة مترفة، وتزوج من فتاة تنتمي للطبقة الأرستقراطية، وعاشوا في رغد من العيش قبل أن تتجه لجبال أفغانستان مرافقة لزوجها الذي اختار طريق الشر.

عزة نوير زوجة أيمن الظواهري الأولى والملقبة بـ«أم محمد المصرية»، هي ابنة محامٍ مشهور، ويعتبر أحد أعيان قرية صفط تراب بمحافظة الغربية، ومستشار بهيئة تعمير الصحاري سابقا، وأمها مديرة السابقة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وجدها لأبيها حاصل على درجة البكوية وجدتها لأمها هي فاطمة بنت رفاعة رافع الطهطاوي.

عاشت حياة مترفة في أحد الفيلات

ولدت وتربت في فيلا فاخرة بمنطقة الدقي ثم انتقلت مع أسرتها في عمارة أسستها في حي المعادي، وسكنت بالقرب من فيلا أسرة الدكتور أيمن الظواهري.

وهي حاصلة على ليسانس الآداب، قسم الفلسفة بجامعة القاهرة 1977، وارتدت النقاب وهي في الدراسة الجامعية، وتزوجها الظواهري بشكل تقليدي وأقيم حفل زواجهما عام 1979 في فندق شبرد بالقاهرة وأقاموا في شقة بأحد الأبراج الفارهة، بحسب «الشرق الأوسط» اللندنية، على لسان والدة الظواهري السيدة أميمة وأخته هبة الظواهري، واللائي أكدن أن زوجة الظواهري كانت مرتبطة به جدا حتى خلال فترة سجنه، عندما كان يقضي عام 1981 عقوبته في قضية الجهاد لمدة 3 سنوات.

بناتها تزوجن من إرهابيين

وأنجبت زوجة الظواهري عزة النويري ابنتهم فاطمة عام 1980 والتي تزوجت الإرهابي القعقاع الأردني، وبعد خروجه من السجن أنجب ابنته أميمة التي تزوجت أبي دجانة المصري الشرقاوي، ونبيلة وتزوجت أبي عبدالرحمن المغربي، وانجب ابنه محمد الولد الوحيد عام 1988، والذي قتل وسنه 16 عاما، في غارة أمريكية هو وأخته عائشة التي كان عمرها حينها عامين ونصف.