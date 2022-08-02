الامارات | بعد إجازة في كرواتيا.. أمر مرعب في حقيبة سائحة نمساوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيبت امرأة في النمسا بصدمة حياتها عندما عثرت على 18 عقربًا في حقيبتها بعد عودتها من إجازة في كرواتيا.

وفقًا لمجلة «نيوزويك»، كانت المرأة تفرغ حقيبتها يوم السبت الماضي بعد عودتها إلى المنزل عندما اكتشفت «عائلة» من العقارب في حقيبتها.

اتصلت المرأة على الفور بخدمة محلية لإنقاذ الحيوانات عبر شبكة «فيسبوك»، والتي بدورها صرحت أن المرأة كانت معنية بإخبارنا لأن ثمة مسافرين عميان كانوا على متن الرحلة القادمة من كرواتيا أيضا.

وستعيد المنظمة العقارب إلى كرواتيا موطنها الأصلي كما تنص القوانين، وو وفقًا لتقارير، هذه هي الحالة الثالثة لأشخاص سافروا إلى كرواتيا وعادوا بعقارب متسللة لأمتعتهم. ففي الشهر الماضي، اكتشفت امرأة بريطانية عقربا في شقتها، بعد قضاء عطلة في كرواتيا أيضًا، وكانت المرأة بالفعل في المنزل لمدة ثلاثة أسابيع عندما اكتشفت هذا الاكتشاف المرعب.

وتقول منظمة خدمة الحيوانات أن هناك حوالي 2000 نوع من العقارب، لكن 30 إلى 40 منها فقط لديها سم قوي بما يكفي لقتل البشر. وفق «ان دي تي في».