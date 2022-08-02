دون تأثير على المناعة.. ابتكار علاج جديد ضد الالتهاب الرئوي الحاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المعروف أن الالتهاب الرئوي، مرض خطير تسبب في قتل العديد من الأشخاص حول العالم، كما أنه يعتبر أحد مضاعفات فيروس كورونا المستجد، لكن يبدو أن هناك بارقة أمل جديدة لعلاج هذه المشكلة الصحية الخطيرة.

ووفقا لموقع westobserver ، نجح علماء روس من جامعة الأورال الفيدرالية في تطوير مادة لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد، حيث يمكن لهذا الابتكار أن يكشف عن أدوية وعقاقير لعلاج الأشكال الحادة من الإنفلونزا وكوفيد-19.

العلماء الروس من جامعة الأورال الفيدرالية، طوروا مادة لعلاج الالتهاب الرئوي الحاد، وحددوا عددًا من التركيبات الكيميائية التي، على عكس نظائرها، لا تثبط جهاز المناعة، حيث نُشرت نتائج الدراسة في مجلة Pharmaceuticals.

وابتكر المتخصصون طريقة جديدة للحصول على هذه المركبات الكيميائية (مركبات حلقية غير متجانسة)، التي تدخل في تركيبها مواد تمنع نشاط الأنترلوكين-6، وتلعب دورا مهما في الاستجابة المناعية.

وأوضح العلماء أن وجود فائض من الإنترلوكين يسبب التهابًا غير منضبط، مما يؤدي إلى تدمير الأنسجة وتهديد حياة المرضى، لكن المادة الجديدة تساعد في كبح هذا التفاعل.

- الأنفلونزا وفيروس كورونا

سيسمح الابتكار بإنتاج عقاقير جديدة ضد الأشكال الحادة من الأنفلونزا وفيروس كورونا، وفقا لما قاله كونستانتين سافاتيف، الباحث العلمي في مختبر التركيب العضوي بالجامعة.

وأضاف: "بفضل بحثنا الأساسي، دخل عدد من الأدوية بالفعل سوق الصيدليات".

- نتائج مبشرة

وكشف الباحثون، أن الاختبارات التي أجريت على الحيوانات المخبرية التي حقنت بسم خاص، أكدت فعالية المركبات الحلقية غير المتجانسة، في كبح الالتهابات التي تسبب تلف الرئة.

- الخطوة المقبلة

ومن المقرر أن يحلل المتخصصون نتائج البحث من أجل توليف دورات غير متجانسة جديدة بخصائص محسنة، بعد ذلك، يخططون للتقدم إلى وزارة الصحة الروسية، وتنظيم تجارب ما قبل السريرية للأدوية الجديدة.

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