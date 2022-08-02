شديد العدوى.. لماذا يجب القلق من أحدث متحورات كورونا BA.2.75؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ظهر متحور جديد من فيروس كورونا، وانتشر في بريطانيا، المملكة، حيث بدأ الفيروس، المعروف باسم BA.2.75 أو Centaurus ، في إثارة قلق علماء الفيروسات ومسؤولي الصحة.

وكشف البروفيسور البريطاني دينيس كينان، حجم التهديد الذي يشكله متغير كوفيد الجديد، وفقا لموقع Express.

النوع الجديد من كورونا يُعرف باسم BA.2.75 أو Centaurus، ويعتبر أحد المتحورات شديدة العدوى من أوميكرون، حيث ظهر في الهند والآن في بريطانيا.

- أسرع من متغيرات أوميكرون المعروفة

يعتقد العلماء أن المتغير الجديد ينتشر بشكل أسرع من المتحورات الفرعية السائدة الحالية في المملكة المتحدة Omicron BA.2 و BA.5.

- لماذا يجب القلق؟

يقول البروفيسور دينيس كينان: "تتزايد المخاوف من خلال العدد الهائل من الطفرات مقارنة بأسلافها، لا سيما فيما يتعلق بالبروتين الشائك الذي يسمح للفيروس بالارتباط بشكل أكثر كفاءة بالخلايا، هناك أيضًا مخاوف من أن هذه التعديلات الجينية قد تسهل على الفيروس تجاوز الأجسام المضادة."

إذا تمكن المتحور الجديد من الالتفاف حول الأجسام المضادة، فهذا يعني أنه يمكنه التهرب بشكل أكثر فعالية من الحماية التي تمنحها اللقاحات والإصابة بالمرض.

ومع ذلك، فإن المشكلة الرئيسية مع متحور Centaurus هي نقص المعلومات التي لدى المسؤولين عنها.

ويقول كينان: "قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع لفهم التأثير المحتمل للمتغير الجديد، ولكن مع ذلك، تظل اللقاحات والمعززات والاختبارات أفضل خط دفاع لنا ضد كورونا".

ويشرح: "من المهم أن نفهم أن اللقاحات تميل إلى تقليل شدة المرض، ولكنها تقلل بشكل طفيف فقط من قدرة الشخص الملقح على التقاط الفيروس ونقله، لا أحد يريد العودة إلى عمليات الإغلاق الكاملة، لذا فإن اتخاذ الاحتياطات أمر حيوي، يشمل ذلك استخدام الكمامة، لا سيما في الأماكن المغلقة والمزدحمة، حيث يختلط الناس ويتفاعلون".